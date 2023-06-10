Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих

В Одигитриевском женском монастыре Челябинска каждую субботу совершается молебен о болящих перед иконой святого праведного врача Евгения Боткина и ковчегом с частицей мощей святителя Луки, сообщили в Челябинской епархии.

Девятого июня Русская Православная Церковь молитвенно вспоминает страстотерпца Евгения Боткина - врача царской семьи императора Николая II.

В 1904 году Евгений Боткин, направляясь в Маньчжурию на фронт русско-японской войны, был проездом в Челябинске и заходил помолиться в Одигитриевский женский монастырь. В архивах Екатеринбурга сестры Ново-Тихвинского монастыря нашли открытку, которую он послал своему сыну Юрию. На открытке написано: «Дорогой мой, милый Юраша, только что мы осматривали этот монастырь, где я помолился за всех вас, моих ненаглядных .... 19/II 1904 г.».

В 1918 году Евгений Боткин отказался оставить своих пациентов – царскую семью. Он был убит вместе с ними 17 июля.

«Благодарим игумению Домнику и сестёр Ново-Тихвинского монастыря за подаренную нашей обители святыню – написанную сёстрами икону святого страстотерпца и врача Евгения Боткина», – говорит насельница Одигитриевского женского монастыря инокиня Севастиана.

В монастыре очень почитают святого праведного Евгения Боткина. «Теперь у нас появилась возможность молится перед его образом», - отметила инокиня.

Каждую субботу в 15 часов 45 минут в Одигитриевском монастыре совершается молебен о болящих перед иконой святого праведного врача Евгения Боткина и ковчегом с частицей мощей святителя Луки. Всем пришедшим на молебен выдают книжечки с чинопоследованием молебна.