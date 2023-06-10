10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
09.06.2023
В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Южноуральске появилась редкая чудотворная икона Божией Матери
08.06.2023
Челябинские священники крестили на фронте более 200 бойцов
05.06.2023
Монастырь Челябинска просит помощи в расшифровке исторических документов
05.06.2023
Сегодня у православных – Духов день
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023