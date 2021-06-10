Каждый третий челябинец предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте

Социологи выяснили излюбленные способы перемещения челябинцев по городу.

В последнее время новостная лента все чаще выдает сообщения о случаях агрессивного вождения электросамокатов и велосипедов, которые приобретают всё большую популярность как способ передвижения по городу.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС, обратившись к жителям Челябинска в ходе инициативного исследования, выяснили, как распределяются предпочтения горожан относительно способа передвижения по городу.

Самым распространённым ответом на вопрос о способе перемещения по городу стал «На общественном транспорте (трамвай, троллейбус, трамвай, маршрутное такси)», который выбрали 34,3% опрошенных.

Почти каждый третий респондент (32%) говорит о том, что чаще передвигается по Челябинске пешком. На личном (семейном) автомобиле перемещается по мегаполису каждый четвёртый опрошенный социологами челябинец (26%).

На такси ездят 6% опрошенных.

Вопреки ожиданиям, на велосипеде и самокате, а также на мотоцикле, скутере, мопеде, электронном самокате передвигается, по собственному признанию, довольно небольшая часть горожан – 1,3%.

Кроме того, в процессе проведения опроса социологам не удалось найти ни одного респондента, который бы чаще всего перемещался по городу на каршеринговом автомобиле.