Книга – лучший друг: большинство россиян не представляют своей жизни без чтения

Более 70 процентов россиян назвали книги предметами первой необходимости, а 34 процента жителей страны увеличили годовой бюджет на покупку их цифровых версий, причем самыми активными покупателями оказались читатели в возрасте от 26 до 35 лет. Еще 36 процентов книголюбов сохранили затраты на чтение на прежнем уровне.

Такие данные получили ГК «ЛитРес» и «Ростелеком» по итогам опроса аудитории сервисов ЛитРес, MyBook и «Ростелеком Книги», проведенного в преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечался накануне, девятого августа. Заодно сервисы выяснили, каких авторов особенно ценят современные читатели. В ТОП вошли как мировые классики, например, Михаил Булгаков и Эрих Мария Ремарк, так и ныне живущие авторы, среди которых Виктор Пелевин и Фредрик Бакман. На вопросы ответили свыше полутора тысяч респондентов по всей России.

Как показал опрос, сорок процентов читателей ежегодно выделяют на книги от 1,1 до пяти тысяч рублей, а 27 процентов тратят на них от 5,1 тысячи рублей. Чаще всего не жалеют денег на литературу респонденты в возрасте от 26 до 35 лет, на втором месте - читатели от 36 до 45 лет, на третьем - те, кому более 46 лет.

Большинство опрошенных (44 процента) ежемесячно покупают новые книги, 27 процентов - раз в полгода, еще восемь процентов делают интеллектуальные покупки раз в неделю или даже чаще. За последний год выросла частота покупки цифровых книг (38 процентов). Так, 43 процента читателей прочитали не менее десяти электронных книг, 38 процентов прослушали более десяти аудиопроизведений.

Выбирая, что почитать, россияне по-прежнему больше всего доверяют мнению друзей и знакомых (46 процентов), примерно одинаковое количество любителей чтения прислушивается к рекомендациям книжных сервисов (34 процента) и ориентируется на публикации в СМИ и обзоры блогеров (31 процент). Важным фактором покупки также остаются скидки (23 процента) и успешные или только запланированные экранизации (22 процента). Обращают внимание читатели и на общественное признание: книгу знаменитого автора купят 18 процентов, а произведение, получившее литературную премию, - 14 процентов.

На литературные предпочтения россиян традиционно влияет возраст. Жанр, который объединяет все возрастные группы, кроме читателей старше 46 лет, - современная проза. Фэнтези, фантастику и детективы выбирают 18-летние пользователи и респонденты старших групп (36–45 и 46+). Участники 19-25 и 26-35 лет с удовольствием читают книги по психологии и любовные романы, а классику покупают читатели старшего возраста, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

А вот как выглядят пятерки авторов, которые лидируют у пользователей книжных сервисов.

Отечественная классика: Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Антон Чехов, Федор Достоевский и Николай Гоголь.

Зарубежная классика: Агата Кристи, Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остин и Джек Лондон

Современная отечественная проза: Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, Наринэ Абгарян и Татьяна Устинова

Зарубежная современная проза: Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Пауло Коэльо, Фредрик Бакман и Чак Паланик

В основе методологии исследования лежит опрос, в котором участвовали более полутора тысяч пользователей цифровых сервисов ГК «ЛитРес» и «Ростелекома» на площадках компаний. Полученные данные проанализированы с помощью встроенных инструментов Google, а также силами аналитиков ГК «ЛитРес». Для подсчета использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за сто процентов, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа.