Коллектив ГРЦ Макеева отметил профессиональный праздник – День машиностроителя

Коллектив Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) отметил профессиональный праздник. Торжественный вечер, посвященный Дню машиностроителя, состоялся во дворце культуры и творчества «Прометей» 23-го сентября.

Перед началом праздника в фойе ДКиТ звучала классическая музыка в исполнении творческого коллектива преподавателей и студентов Миасского государственного колледжа искусства и культуры под руководством Марии Сквирской.

А начался праздничный вечер с аудиопоздравления генерального директора, генерального конструктора ГРЦ, академика РАН Владимира Дегтяря. Находясь в командировке, он обратился к коллегам по телефону. Выразив признательность всем специалистам Государственного ракетного центра за добросовестный труд, Владимир Дегтярь высказал уверенность в том, что преданность любимому делу позволит талантливому коллективу ГРЦ добиваться новых успехов в деле укрепления обороноспособности Родины.

По традиции, на вечере чествовали специалистов, удостоенных наград разного уровня за профессионализм, большой вклад в производственную и общественную деятельность предприятия. Исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Васильев вручил благодарственное письмо губернатора Челябинской области начальнику отдела Виктору Савельеву - высококвалифицированному специалисту в области теплозащитных и теплоизоляционных покрытий, используемых при изготовлении изделий разработки ГРЦ, почетную грамоту Собрания депутатов Миасского городского округа - инженеру-конструктору первой категории Роману Мужик, опытному специалисту в области разработки конструкторской и программно-методической документации, проведения испытаний разрабатываемых изделий на испытательной базе предприятия.

В торжественной обстановке были награждены благодарностями руководства АО «ГРЦ Макеева» инженер второй категории Степан Шестопалов (на снимке справа) - талантливый специалист в области разработки и отработки специального программного обеспечения, инженер-конструктор третьей категории Евгений Бикбаев - ведущий специалист отдела по созданию элементов головных частей изделий ракетной техники, инженер второй категории Александр Юдин, за плечами которого испытания более 120 объектов в рамках основных тем предприятия.

В целом 29 работников предприятия были отмечены в этот день наградами разного уровня. Для них, всего коллектива Государственного ракетного центра, гостей праздничного вечера выступили артисты Уральского государственного академического русского народного хора. Они посвятили свою концертную программу работникам Государственного ракетного центра, которых отличают высокий профессионализм и верность избранному пути.