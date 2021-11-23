Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»

Сборная команда входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода «30 элемент» признана лучшей командой отборочных игр V сезона корпоративной лиги интеллектуальной игры «Мозгобойня».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», в полуфинале команда ЧЦЗ соревновалась с десятью сильнейшими командами Челябинска. Сборная металлургов уверенно обошла соперников с радио «Континенталь», химического завода «Оксид», компании «Интерсвязь», медицинского центра «Лотос» и других.

По словам начальника отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Натальи Васильевой, это не первая победа металлургов, впереди ждет финал. Финальная схватка «Мозгобойни» состоится уже через несколько дней. За звание самой эрудированной компании города Челябинска сойдутся более двух десятков сильнейших команд.