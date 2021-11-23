23.11.2021
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» объявил о старте в Челябинской области XI конкурса журналистов и блогеров
23.11.2021
Представители СК работают в мэрии Миасса в рамках уголовного дела о незаконной продаже земель
23.11.2021
Молодёжный театр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Мера за меру» по пьесе Шекспира
23.11.2021
Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»
23.11.2021
Корпоративное издание ЧЦЗ признано лучшим в отрасли
23.11.2021
600 километров нити: для челябинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге создали чудо-занавес
Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»
23.11.2021
Корпоративное издание ЧЦЗ признано лучшим в отрасли
16.11.2021
Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»
19.10.2021
Молодые металлурги ЧЦЗ преображают дворы Челябинска
12.10.2021
Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021