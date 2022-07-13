Команда ММК покорила «Стихию металла»

Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) покорили впервые состоявшийся фестиваль «Стихия металла», который совместно подготовили и реализовали благотворительный фонд местного сообщества «Первоуральск – 21 век» и Инновационный культурный центр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Команда ММК – лидер события.

Цель проекта - творческое объединение и обмен опытом молодежи промышленных предприятий. «Стихия металла» - молодежный фестиваль, направленный на развитие промышленного туризма и пропаганду культурной деятельности уральских заводов.

В фестивале приняли участие команды крупнейших предприятий из Свердловской и Челябинской областей: АО «Первоуральский новотрубный завод» (Первоуральск), ОАО «ДИНУР» (Первоуральск), ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург), АО «Северский трубный завод» (Полевской), АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» (Качканар), АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (Нижний Тагил), АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Магнитогорск), а также Первоуральского металлургического колледжа.

По словам генерального директора Инновационного культурного центра Николая Михайлова, «Стихия металла» дает возможность вовлечь молодежь в культурную составляющую жизни: «Металлурги - люди сильные, закаленные металлом, здесь у них есть возможность раскрыться творчески, показать силу металла в культуре».

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК (по материалам сайта pervo.ru), у команд было несколько испытаний. Необходимо было представить на суд жюри фильм, знакомящий с предприятием и его работниками, и визитку команды. Металлурги продемонстрировали разный, но неизменно творческий подход, в очередной раз доказав, что работники промышленных предприятий - люди невероятно талантливые.

Кроме того, команды сразились в интеллектуальной игре «МозгоVIKI», продемонстрировав свою эрудицию, и приняли участие в городском квесте, посвященном 290-летию Первоуральска.

По сумме баллов, полученных в четырех состязаниях, был определен победитель. Покорителями «Стихии металла» стала команда Магнитогорского металлургического комбината.