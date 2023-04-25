Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании

В рамках областной Спартакиады среди производственных коллективов команды Челябинского цинкового завода заняли вторые места в многоборье и плавании.

Успеху заводских команд предшествовали длительные тренировки на водной дистанции и в тренажерном зале. Цинковый завод обеспечил каждому участнику такую возможность. На старт вышли сильные и хорошо подготовленные спортсмены.

Соревнования состоялись 23 апреля в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ и бассейне «Строитель». Спортсмены состязались в лично- командном зачете в 5 возрастных группах. Наряду с командами цинкового завода на старт в каждой из дисциплин вышли представители более десятка предприятий и организаций Челябинской области.

По итогам общекомандного зачета пловцы и многоборцы цинкового завода взяли «серебро». На водной дистанции 50 м в личном первенстве «бронза» у Ольги Гусевой, ведущего специалиста бюро сбыта и логистики (38,61 сек), Татьяны Валиевой, контролера СТК (45,11 сек) и Елены Корниловой, зам. начальника СТК (46,92 сек). В многоборье лучший результат внутри своей команды показал Станислав Реутов, набрав 259 очков из 300 возможных. В личном зачете он занял третье место.

«На любой дистанции ты всегда доказываешь важные вещи самому себе. Любой успех – это, прежде всего, победа над собой. Вот ради этой победы готов тренироваться и улучшать результаты, – прокомментировал Станислав Реутов, инструктор по спорту АО «ЧЦЗ».

По итогам трех дисциплин Спартакиады цинковый завод удерживает первое место в своей группе (среди предприятий с численностью до 3000 человек).

Областная Спартакиада включает 9 видов спорта. В мае эстафетную палочку Спартакиады принимают теннисисты и шахматисты.