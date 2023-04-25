25.04.2023
Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании
25.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля (18+)
25.04.2023
Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах
25.04.2023
Магнитогорец выбросил в окно случайную знакомую
25.04.2023
В Саду камней в честь Дня Победы правоохранители и Наталья Котова посадили сосны
25.04.2023
В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»
Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании
12.04.2023
Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству
11.04.2023
Студенты IT-специальностей решили задачу логистики для челябинского завода
31.03.2023
C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023