Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки начала работу с обращениями челябинцев

В Челябинске начала работу со всеми обращениями, поступившими от горожан во время публичных слушаний десятого августа, комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗиЗ).

Как сообщает пресс-служба мэрии, очно в слушаниях приняли участие свыше 500 человек, было зарегистрировано 76 письменных предложений и замечаний.

Все обращения, поступившие за весь период проведения публичных слушаний, комиссией по подготовке ПЗиЗ рассмотрит в срок до 17 августа 2023 года. По результатам разработчику проекта выдадут рекомендации о целесообразности или нецелесообразности их учета.

В администрации Челябинска отметили, что в общей сложности за все время разработки проекта ПЗиЗ от физических и юридических лиц поступило около 1150 обращений с предложениями и замечаниями.

Заключение о результатах публичных слушаний с содержанием аргументированных пояснений комиссии будет опубликовано на официальном сайте мэрии в срок до 18 августа текущего года.

Документ также будет содержать ответы на все поступившие в рамках публичных слушаний замечания и предложения.

Проект ПЗиЗ Челябинска будет рассмотрен депутатами на очередном заседании гордумы в конце августа.