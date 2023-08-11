11.08.2023
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки начала работу с обращениями челябинцев
11.08.2023
В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате
11.08.2023
За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей
11.08.2023
Как сохранить сердце здоровым
11.08.2023
Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца
11.08.2023
Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки начала работу с обращениями челябинцев
10.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
28.04.2023
Челябинцы выступили против перевода в онлайн обсуждение градостроительных проектов
02.06.2022
В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023