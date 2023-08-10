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публичные слушания
Правила землепользования и застройки Челябинска
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10.08.2023 19:00

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися

Жители задали представителям власти множество вопросов, озвучили немало пожеланий и в том числе выступили с критикой документа

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска, в преддверии проведения которых в городе кипели нешуточные страсти, состоялись сегодня, десятого августа, -  в весьма напряженной атмосфере.

Докладчикам порой приходилось нелегко – людей в зале, выкрикивающих с места, то и дело просили успокоиться и проявить уважение к выступающим.

Представителям власти пришлось ответить на большое количество вопросов и выслушать немало критики, которая не всегда была конструктивной. Ряд замечаний, просьб, пожеланий выступающие (среди них - председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, временно исполняющая обязанности начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина, вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская) попросили прислать в письменном виде – для рассмотрения.

Депутат Центрального района Елена Вахтина, обеспокоенная судьбой Челябинского городского бора и не раз высказывавшаяся о манипуляциях с земельными участками, прилегающими к уникальному памятнику природы, переводу их из одних категорий в другие , возмущенно поинтересовалась у представителей власти: «На каком основании вы включаете леса в зоны развития, на каком основании вы включаете зону КРТ, где два гектара под профилакторием «Солнечный»? «Никс» сейчас строит на двух гектарах более 60 квадратных метров…».

Надежда Рыльская спросила, про какие участки леса идет речь.

«Участки около стадиона «Инга» и около снесенного комплекса «Полет» - вы прекрасно знаете, о каких участках я говорю», - эмоционально ответила Елена Вахтина. Пришедшая с ней активистка добавила, что эти территории противозаконно переводят в зону высотной застройки – вместо того, чтобы оставить данную зону парковой.

«Есть зоны парков, есть зоны скверов, есть категории федеральных лесов, есть категории лесов городского значения, есть особо охраняемые природные территории. Так вот, не все, что покрыто зеленью, относится к особо охраняемой территориям. В правилах землепользования и застройки эти критерии четко прописаны. То, на что вы ссылаетесь, никогда лесом не являлось, в охранную зону бора не входило. Неоднократно в демонстрационных материалах управление архитектуры показывало все эти границы. Не все, что зеленое, является зоной с особыми условиями использования. Тот тезис, который вы обозначили относительно комплексного развития территории, находящейся рядом со стадионом: это территория КРТ, которая в полном объеме соответствует действующим требованиям градостроительного проектирования и зонирования. Если у вас есть в этой части сомнения, то они должны быть нормативно и юридически обоснованы», - сказала Надежда Рыльская.

В свою очередь, спутница Елены Вахтиной, поддерживающая ее точку зрения, сообщила представителям власти о том, что к данному вопросу подключился Следственный комитет в лице руководителя регионального следственного управления СКР Петра Решетникова, на что услышала ответ проводившего слушания депутата Челябинской городской Думы Владимира Бодрова, что раз СК в курсе, он во всем разберется и даст квалифицированную оценку происходящему. Также он отметил, что письменное заявление со множеством пунктов по этой территории, ранее поданное Еленой Вахтиной, принято и что по всем вопросам будет готовиться письменное обоснование.

Надежда Рыльская, в свою очередь, обратилась к жителям с просьбой разграничивать территории.

«Есть территории в зоне А, которые относятся к территориям благоустройства. Вы гуляете по паркам и скверам, и это территория А. Есть территории, которые относятся к городским лесам, они могут быть освоены в установленном порядке: дорожки, тропинки, скамейки и иные малые объекты благоустройства – то, что сегодня делается в городе. Есть категории лесов, которые отнесены к федеральным лесам, которыми город не имеет права распоряжаться. А еще у нас есть бор – это особо охраняемая природная территория, охранные границы которой может устанавливать (а также принимать какие-либо меры в отношении нее) только Законодательное собрание Челябинской области. Определенные граждане подменяют одно понятие другим, говоря о том, что мы урезали зону бора, зашли на территорию леса, и называют ее территорией, находящейся в зоне А. Так вот: территория зоны А – это вся зеленая зона на территории Челябинска. Поэтому для того, чтобы не вводить в заблуждение людей, пожалуйста, откройте карту и посмотрите, о какой конкретно зоне А идет речь», - сказала Надежда Рыльская.

Известная челябинская экоактивистка Надежда Вертяховская отметила, что при разработке правил землепользования и застройки Челябинска не учитывались мнение Роспотребнадзора, роза ветров, другие факторы, влияющие на экологию.

По ее словам, столица Южного Урала – это промышленная яма.

«У нас Шершни находятся на отметке 222 метра над уровнем моря, а остальная часть города – затоплена, поэтому высотная застройка, которой сейчас «окрашена» вся карта, приведет к ухудшению экологической ситуации в городе», - заявила Надежда Вертяховская, попросив включить в протокол публичных слушаний следующее пожелание: отклонить предложенный проект правил землепользования и застройки, провести повторные слушания с учетом замечаний жителей, пересмотреть генплан. Ее пожелание было учтено.

Еще одно выступление касалось «Инги» - челябинский спортсмен попросил сохранить окружающее стадион пространство, деревья. На это Андрей Шмидт ответил следующее:

«Планов что-то менять в отношении стадиона у нас вообще не было. «Инга» является украшением и того места, где находится, и всего города. Челябинск – город спортивный. Если внимательно познакомиться со стратегией его развития, на это делается упор – в Челябинске сегодня создается большое количество спортивных объектов, а «Инга» уже является его гордостью».

Говоря о новых правилах землепользования и застройки (их разрабатывала питерская компания «Джи Динамика», представитель которой сегодня также выступал на слушаниях), Надежда Рыльская подчеркнула: проект правил в полной мере соответствует требованиям действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

По ее словам, основная задача правил застройки – разделить территорию города на зоны и для каждой зоны установить свой градостроительный регламент, содержащий пять элементов.

Первый – виды разрешенного использования земельных участков, то есть то, что можно на них размещать: жилые дома, производственные объекты, парки, школы и тому подобное.

Второй – предельные параметры разрешенного строительства, то есть допустимые физические параметры объектов капитального строительства: этажность, высота, отступы и так далее.

Третий – требования к архитектурно-градостроительному облику объектов, то есть требования к внешнему виду, цвету, отделочным материалам, подсветке объектов (такие требования устанавливаются не для всего города, а только для отдельных территорий).

Четвертый – ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства, то есть те запреты, которые нужно соблюдать в водоохранных, санитарно-защитных, охранных и иных зонах.

Пятый – особенности застройки территорий, предназначенных для комплексного развития (как правило, КРТ предполагает размещение не одного объекта, а застройку, например, целого квартала).

«Градостроительные регламенты проекта правил землепользования и застройки Челябинска содержат все пять элементов в необходимом объеме», - подчеркнула Надежда Рыльская.

Установление конкретных параметров в каждой территориальной зоне, видов разрешенного использования и иных требований к строительству объектов основывается на утвержденном генеральном плане города, который определяет развитие Челябинска на двадцать лет вперед.

Развивать мегаполис предполагается по разным параметрам. Но для правил землепользования и застройки самый важный элемент в генеральном плане – это функциональное зонирование. Любой участок города имеет свою функцию на два десятка лет: размещение жилых домов разной этажности, объектов общественно-деловой застройки, производственных объектов, объектов здравоохранения, образования, зеленых насаждений…

Проект в полной мере соответствует генеральному плану Челябинска и развивает его положения, отметила Надежда Рыльская. Зоны, для которых установлены градостроительные регламенты, отображены на карте градостроительного зонирования, границы каждой зоны закоординированы – так что каждый собственник земельного участка точно знает, в какой зоне расположен его участок.

«Отмечу, правила землепользования и застройки распространяются на все формы собственности на землю. Их обязаны соблюдать как граждане, юридические лица, так и органы власти», - отметила Надежда Рыльская.

Утверждение правил относится к компетенции Челябинской городской Думы.

В мэрии резюмировали: «Созданию проекта правил предшествовала огромная работа: были проведены анализ всей территории мегаполиса, социследования, консультации жителей, аналитическая работа».

«Представлений проект является «живым» документом, поэтому все поступившие замечания и предложения людей будут внимательно рассмотрены и внесены в итоговый проект. Всего за время проведения публичных слушаний поступило более 1000 обращений горожан», - сообщили в администрации Челябинска после слушаний.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Итоговый документ будет отправлен на рассмотрение главе города Наталье Котовой, после чего решения по документу примут депутаты Челябинской гордумы.

Автор: Евгения Александрова
публичные слушания
Правила землепользования и застройки Челябинска
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09.08.2023 16:35

Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье

09.08.2023 16:02

Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде может находиться еще пять человек

09.08.2023 15:19

В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

09.08.2023 14:58

РМК: Построенный в Розе храм станет настоящим духовно-просветительским центром

09.08.2023 14:26

Нашелся покупатель на особняк в Москве, принадлежавший Челябинской области

09.08.2023 14:04

Мемориалы не на учете: Каслинская прокуратура взяла на контроль бесхозяйные памятники

09.08.2023 13:59

Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК

09.08.2023 13:43

Челябинский театр современного танца откроет сезон в Санкт-Петербурге

09.08.2023 13:40

История одного экспоната: в информационном центре «Маяка» до сих пор хранится личный фотоаппарат Игоря Курчатова

09.08.2023 13:31

Великое освящение храма состоялось в поселке Роза

09.08.2023 12:37

В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла

09.08.2023 12:05

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

09.08.2023 11:26

Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

09.08.2023 11:14

В Аргаяше за сутки выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске – четверть нормы

09.08.2023 10:50

В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков

09.08.2023 10:35

В летней конной школе Челябинска пройдут показательные выступления

09.08.2023 10:17

Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять

09.08.2023 09:24

На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года

09.08.2023 09:18

ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы

09.08.2023 09:12

В Челябинский театр кукол возвращается «Человек в футляре»

09.08.2023 08:57

В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной

09.08.2023 07:39

В Троицке 12 августа пройдет масштабный праздник здоровья

09.08.2023 07:27

В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»

08.08.2023 22:45

Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок

08.08.2023 22:23

В Челябинской области девятого августа – ливни, усиление ветра, магнитные бури

08.08.2023 21:25

Анонсы событий и мероприятий на 9 августа (18+)

08.08.2023 20:44

В Челябинске расследуют уголовное дело по факту нападения женщины на ребенка

08.08.2023 20:32

В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали

08.08.2023 19:08

Губернатор потребовал ускорить работы на объектах здравоохранения в селе Миасское

08.08.2023 18:23

Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому

08.08.2023 18:11

На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани

08.08.2023 17:51

В 2023 году в Красноармейском районе смонтировано пять котельных, в 2022 – две и станция водоподготовки

08.08.2023 17:35

В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками

08.08.2023 17:26

В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек

08.08.2023 16:47

Жителям Челябинской области предлагают выбрать «место жительства» новой экотропы

08.08.2023 16:09

В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами

08.08.2023 15:55

Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасское

08.08.2023 15:48

В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера

08.08.2023 15:37

Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной

08.08.2023 15:06

Наталья Котова распорядилась утвердить границы территории туристского центра Челябинска

08.08.2023 14:38

Непогода в Челябинской области сохранится до вечера девятого августа

08.08.2023 14:37

Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора

08.08.2023 14:21

В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников

08.08.2023 13:28

Безработица в Челябинской области побила исторический минимум

08.08.2023 12:54

В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней

08.08.2023 12:43

Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров

08.08.2023 12:00

Челябинский ангел притягивает горожан

08.08.2023 11:44

В Челябинске 15 октября состоится юбилейный концерт Михаила Шуфутинского

08.08.2023 11:41

Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора

08.08.2023 11:12

В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста

08.08.2023 11:02

Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением

08.08.2023 10:53

Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО

08.08.2023 10:31

В Челябинске 237 детей-сирот получат жилье до конца этого года

08.08.2023 09:59

В ДТП на трассе в Карталинском районе погибла девочка-подросток

08.08.2023 09:43

ГРЦ Макеева представит на «Армии-2023» уникальные новейшие разработки

08.08.2023 09:28

Бастрыкин держит на контроле ситуацию со строительством жилого дома вместо школы в ЖК «Парковый Премиум»

08.08.2023 09:25

Федеральную субсидию направят на строительство двух зданий в лагере «Лесная сказка» в Пластовском районе