Коммунальщики Челябинской области стали чаще внедрять цифровые решения на базе интернета вещей

Количество умных устройств, подключенных к сети NB-IoT МТС в 2022 году, увеличилось в полтора раза, об этом сообщили аналитики цифровой экосистемы МТС. При этом более 60% таких устройств пришлось на сферу городского и жилищного хозяйства, управляющие компании и застройщики.

По итогам минувшего года наиболее популярными IoT-решениями, подключенными к сети интернета вещей в МТС в Челябинской области, стали системы учета энергоресурсов, контроля доступа и дистанционного мониторинга оборудования, в том числе датчики, обеспечивающие работу котельных.

Такие устройства позволяют удаленно контролировать состояние оборудования и предупреждать аварии, оперативно выявлять возможные потери ресурсов, незаконные врезки и другие внештатные ситуации. Также устройства интернета вещей помогают передавать данные о показаниях счетчиков в режиме реального времени, в том числе в труднодоступных местах.

Одним из новых трендов, набирающих популярность в Челябинской области, стал рост спроса на умные устройства для контроля параметров микроклимата внутри помещений, которые чаще устанавливали предприятия агропромышленного комплекса – на них пришлось 42% подключений, спортивные центры (27%) и медицинские учреждения региона (14%).