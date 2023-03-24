24.03.2023
«Худсовет» завершает свою работу в Челябинске гала-концертом
24.03.2023
Весенняя традиция молодежного театра
24.03.2023
«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций
24.03.2023
Челябинский цинковый завод развивает реверс-инжиниринг
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут
Коммунальщики Челябинской области стали чаще внедрять цифровые решения на базе интернета вещей
16.03.2023
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
03.03.2023
Южноуральцы стали в два раза чаще экономить с помощью кешбэка
21.02.2023
МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии
10.02.2023
Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023