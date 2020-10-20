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Компания «Интерсвязь» переходита на бесконтактную систему работы с клиентами

Общество
Сегодня, 15:36
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Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» - начал тестирование в своих абонентских отделах бесконтактной схемы работы с горожанами, актуальной в условиях пандемии короновируса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсязь», теперь консультация абонента проходит при помощи видеосвязи на специальной стойке, исключая любой физический контакт. Система оборудована монитором с вебкамерой и принтером. Абонент получает необходимую ему помощь от специалиста, сводя к минимуму возможность передачи опасных вирусов. Вебкамера обеспечивает зрительный контакт, чтобы у абонента создавалось ощущение общения в формате «лицом к лицу». На принтер девушки-видеоконсультанты могут отправить нужное заявление или договор. Абонент заполняет его, подписывает и оставляет в подготовленном коробе. На протяжении всего процесса физический контакт полностью исключается.

Эта технология особенно актуальна для небольших населённых пунктов, где не созданы абонентские отделы. Пока «Интерсвязью» открыто 40 «телеофисов, в октябре состоялось открытие офиса в Кусе. В целях повышения безопасности горожан технологию решено адаптировать и внедрить в действующем отделе. Сейчас система работает в тестовом режиме во фронт-офисе на улице Труда 174 в Челябинске. В будущем разработка будет тиражироваться и в другие центры обслуживания абонентов компании «Интерсвязь». В отделах, где телеофис ещё не запущен, предпринимаются необходимые противоэпидемологические меры: проверка температуры клиента на входе, выдача бесплатных средств индивидуальной защиты и антисептических средств, оснащение рабочих мест менеджеров защитными экранами. В офисах проводится ежедневное кварцевание, влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, работают бактерицидные рециркуляторы.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, внедрение технологий телеофисов, обеспечивающих безопасность людей — это не просто социальная ответственность бизнеса, это вклад в будущее. Компания давно начала перевод ключевых внутренних и внешних процессов в дистанционный формат, одной из первых освоила схему «подключение интернета без присутствия инженера». Более 80% вопросов абонентов решаются удалённо, не менее 30% операций роботизированы. Это требует от компании дополнительных затрат, но «Интерсвязь» готова их нести, так как они себя оправдывают.

 

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