Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса

Совместный проект лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области – компании «Интерсвязь» и Югорского научно-исследовательского института информационных технологий вошёл в пятёрку лучших на международном IT-конкурсе «World AI & Data Challenge».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», организатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив РФ. В рамках второго этапа южноуральские и югорские разработчики соревновались с представителями 82-х регионов России и 26-ти государств. Из множества представленных проектов авторитетное жюри выбрало лишь 39 идей, решающих глобальные социальные задачи. На суд экспертов сборная команда специалистов «Интерсвязи» и ЮНИИТ представила проект интеллектуального алгоритма автоматизированной обработки обращений граждан. Разработка предназначена в первую очередь для пользования органами власти. Она позволяет в краткие сроки обрабатывать запросы, поступающие от жителей, структурировать и распределять их по соответствующим отделам.

Для реализации идеи специалисты научили искусственный интеллект классифицировать обращения по тематикам с высокой точностью (более 92%), что качественнее, чем ручная обработка человеком большого потока данных. Выделение из сообщения ключевых слов и определение возможного исполнителя позволяет в разы сократить время передачи заявки исполнителю. На полный цикл система затрачивает меньше секунды (от 0.6 до 0.7 секунды). В результате искусственный интеллект присваивает сообщению одну или несколько из 22 предустановленных категорий (ремонт дорог, благоустройство территорий, детские сады, воздух и другие), предлагает возможных исполнителей, устанавливает степень важности. Система также способна визуализировать все полученные данные на цифровой карте. Это позволяет наглядно отследить, какие проблемы наиболее актуальны в определённом районе, городе, регионе. Полученные данные помогут органам власти принимать наиболее эффективные административные решения и правильно распределять ресурсы. Разработка имеет гибкую систему настройки и может быть адаптирована под любые актуальные задачи. Она позволяет быстро изменять и дополнять прототип пользовательского интерфейса, библиотеку ключевых слов, список категорий и исполнителей.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, подобные проекты — хороший пример масштабирования интеллектуальных разработок. Впервые систему анализа сообщений специалисты «Интерсвязи» внедрили, протестировали и запустили в собственных call-центрах и супераппе. Такой подход используется во всех направлениях работы компании. Сначала идеи специалистов подтверждают свою эффективность во внутренних процессах, а затем вырастают и выполняют глобальные задачи. Они делают комфортнее жизнь уральцев, а теперь и всех россиян. Сейчас система автоматизированной обработки обращений граждан полностью готова к пилотным внедрениям во всех субъектах России. В рамках третьего этапа конкурса команде компании «Интерсвязь» предстоит продемонстрировать реальные результаты работы системы «в полевых условиях».