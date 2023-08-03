Кому из южноуральцев рекомендовано вакцинироваться против кори и есть ли дефицит вакцины

В медицинских организациях Челябинской области имеется в необходимых количествах комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита. Осенью ожидается поступление новой партии. Вакцинация детей в рамках национального календаря прививок будет проведена в полном объеме.

Как пояснили агентству в минздраве региона, в первой половине 2023 года в Челябинскую область было поставлено – шесть тысяч 740 доз комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита.

На сегодняшний день в регионе есть в наличии 8,1 тысячи доз вакцины против кори, из которых 5,1 тысячи доз - по национальному календарю профилактических прививок и три тысячи доз были закуплены за счет средств областного бюджета.

Вакцина имеется в наличии в медицинских организациях Челябинской области. Она преимущественно используется по эпидемическим показаниям контактных в очагах.

В октябре-ноябре ожидается следующее поступление - порядка 49 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита и более трех тысяч доз вакцины от кори и паротита. «Вакцинация детей, которые подлежат обязательной вакцинации по национальному календарю профилактических прививок, будет проведена в полном объеме», - заверяют в минздраве.

Согласно национальному календарю прививок, первую прививку (вакцинацию) против кори, краснухи, эпидемического паротита получают дети в возрасте одного года, вторую прививку (ревакцинацию) - в шесть лет.

Детям желательно ставить двух и трехкомпонентную вакцину, которая защитит сразу от трех инфекций. Но если ребенок контактировал с заболевшим, то его привьют от кори по эпидпоказаниям моновакциной.

Взрослого, который был в очаге заражения, контактировал с заболевшим или не имеет прививки от кори, привьют моновакциной.

При этом в возрасте до 36 лет поставить прививку от кори рекомендуется всем. После 36 лет – лишь тем, у кого высокая вероятность контакта с заболевшими (в первую очередь – медработники, контактирующие с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений), а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.

По вопросам вакцинации против кори следует обращаться в медицинские организации по месту жительства.

Напомним, с апреля и до конца года в области проводится подчищающая иммунизация против кори. Ей подлежат дети и взрослые, не болевшие корью и не получавшие прививки против кори, а также вынужденные переселенцы, мигранты и лица, которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни.

Как ранее отмечали в Роспотребнадзоре, в 2023 году регистрируется осложнение эпидемиологической ситуации по кори в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан).

С начала 2023 года на территории Челябинской области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Среди заболевших 30 детей.