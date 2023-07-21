Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

- На рабочих местах установлены вредные условия труда (подкласс 3.2). Должен ли работодатель предоставлять дополнительные перерывы в течение дня таким работникам?

– Нет, не должен. Компенсационные меры устанавливаются в зависимости от класса(подкласса) условий труда по результатам спецоценки. Они перечислены в карте СОУТ.

При вредных условиях труда 2 степени(подкласс 3.2.) работнику устанавливается минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4% тарифной ставки (оклада) и минимальный ежегодный дополнительный отпуск составляет 7 календарных дней.

Дополнительные компенсации, в том числе дополнительные перерывы можно предусмотреть путем внесения в коллективный договор или отраслевое (межотраслевое) соглашение.

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