21.07.2023
Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
21.07.2023
Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум
21.07.2023
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
21.07.2023
Челябинская область помогает школам Волновахи и Ясиноватой подготовиться к новому учебному году
21.07.2023
Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц
21.07.2023
В поликлинике Южноуральска открылся обновленный рентген-кабинет
Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
29.06.2023
В Федерации профсоюзов Челябинской области рассказали о работе без риска для жизни
16.06.2023
Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей
31.05.2023
Консультация юриста: летняя подработка для несовершеннолетних
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023