Консультация юриста: депремирование работников

Порядок депремирования работников разъяснил Конституционный суд РФ. Снижение размера премиальных выплат не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.



Конституционный суд РФ запретил лишать работника дополнительных выплат на длительный срок и в значительном объеме, если на него однажды было наложено дисциплинарное взыскание. А поскольку на практике подобное допускалось в связи с несовершенством статьи 135 Трудового кодекса РФ, то эта статья признана не соответствующей Конституции России.



Подробнее разъясняет юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова:



– Зачастую суды общей юрисдикции и контролирующие органы указывают на то, что выплаты стимулирующего характера являются исключительным правом работодателя, но не его обязанностью. Судьи Конституционного суда РФ посчитали, что это неправильно.

В действующем законодательстве не прописаны ни сама возможность, ни допустимые пределы и сроки снижения размеров стимулирующих выплат. Поэтому в коллективных договорах и локальных нормативных актах такие правила устанавливаются произвольно «в нарушение принципов справедливости, равенства, соразмерности и права работника на справедливую заработную плату».



– Такой пробел в правовом регулировании имеет конституционную значимость, поскольку приводит к нарушению не только права работника на справедливую заработную плату, но и конституционного права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, - указал КС. - А также принципов справедливости и равенства, и не согласуется с конституционными предписаниями об уважении человека труда и самого труда и с конституционно одобряемыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина.

Органам законодательной власти поручено внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты. До внесения соответствующих изменений факт применения к работнику дисциплинарного взыскания может учитываться при выплате лишь тех премий, которые начисляются за период, когда оно было применено.



Если же выплаты начисляются за осуществление отдельных видов деятельности, финансируемых в особом порядке, то их трогать вообще не следует, указал Конституционный суд РФ.



В любом случае «снижение размера премиальных выплат не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов».



Когда депремирование будет расценено как незаконное:



• Основание для невыплаты премии отсутствует в локальном нормативном акте, и работодателю этот акт не предоставляет права принимать решения в отношении невыплаты премиальных.

• Не оформлены должным образом документы для депремирования на основании наличия дисциплинарного взыскания у работника или совершения им дисциплинарного проступка.

• Отсутствует приказ о невыплате премии в случае, когда оформление такого документа является обязательным.

• «Лишение» премии происходит без ознакомления работника с приказом о депремировании в ситуациях, когда издание такого приказа оказывается обязательным.



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