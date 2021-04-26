Котова поручила помыть скамейки и урны, поработать с кронами деревьев и покончить с мусором

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов в течение нескольких дней покончить с санитарной очисткой своих территорий, а также привести в порядок скамейки и урны и организовать формовочную обрезку деревьев.

Поручения чиновникам мэр дала в ходе аппаратного совещания в городской мэрии сегодня, 26-го апреля.

«Не хочу слушать слов: «Ваша, наша территория». Еще раз повторяю: территория каждого района – ответственность главы. Это ваша задача – синхронизировать деятельность комитета дорожного хозяйства, ЖКХ и подрядчиков, которые работают на ваших территориях. Посмотрела опыт других городов, расположенных рядом с нами: они активно привлекают к уборке коллективы предприятий. Если и вы обратитесь за помощью к предприятиям, не думаю, что их сотрудники вам откажут. Я говорю про оставшуюся (неубранную) часть», - отметила Наталья Котова.

Градоначальница поставила задачу не оставлять ничего на первое мая, подумать, как закрыть мусорную тему в ближайшее время - за три-четыре дня оставшуюся площадь убрать.

«Я не зря спрашиваю про полигоны. Почти все из вас работают с Полетаево. Хороший опыт имеется у главы Центрального района Виктора Ереклинцева, который просит о помощи строительные компании, и они любезно предоставляют ему технику, чтобы вывезти собранные отходы на другие полигоны. Работайте с другими полигонами и вы, организуйте сотрудничество с крупными промышленными предприятиями. Если сами не можете решить вопрос, обращайтесь ко мне – решу я», - подчеркнула Наталья Котова.

Также мэр обратила внимание районных глав на необходимость формовочной обрезки деревьев.

«Говорю про парки, скверы, улично-дорожную сеть. Речь – не только о придании кроне заданной форме, но и выравнивании высоты растений. Прошлогодние – как правило, одинаковые, а вот ранее высаженные выросли неровно. Как образец, кустарники возле Публичной библиотеки», - сказала Котова.

Также глава Челябинска поручила организовать удаление подрядчиками поросли и побегов около стволов деревьев – это, по ее словам, можно делать одновременно с формовочной обрезкой: тогда у растения будет совсем другой вид.

Кроме того, градоначальница еще раз напомнила про скамейки и урны.

«Помыть, почистить, покрасить, добавить. Все это остается на контроле. Имею в виду и парки, и скверы, и другие общественные пространства, и территории, прилегающие к офисам, и улично-дорожную сеть. Ответственность за установку урн совершенно точно лежит на районных администрациях», - заявила Наталья Котова.