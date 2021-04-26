Котова потребовала привести в порядок изрисованные каракулями будки и стены

Сегодня, 26 апреля, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании дала задание руководителям районных администраций обратить внимание на трансформаторные будки, стены им заборы. И в случае необходимости покрасить объекты.

«Прошу сделать осмотр территории районов, выявить разрисованные будки, стены, заборы, - обратилась к районным главам Наталья Котова. – Стало модно разрисовывать красивые стены и чистые будки не красивыми рисунками – это даже рисунками и символами не назовешь. А абы что рисуют, чтобы придать неряшливый вид».

Мэр Челябинска потребовала обратить особое внимание на объекты в центре города, на которые некоторые горожане наносят надписи.

«Есть челябинцы, которые придают объектам неопрятный вид», - добавила Котова.

Добавим, в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился местный житель,который прислал фотографии неряшливых стен в подземном переходе. Там челябинцы изуродовали стены баллончиками с черной краской и черными маркерами.

«Предпочитают черным цветом расписывать, - отметил читатель «Урал-пресс-информ». - Меня это жутко раздражает».