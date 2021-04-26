26.04.2021
В Челябинске к охране парков и скверов в майские праздники привлекут ЧОП
26.04.2021
В Челябинске до конца недели отключат отопление
26.04.2021
В Златоусте трое детей застряли на льдине
26.04.2021
Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
26.04.2021
Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды
25.04.2021
В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
Котова потребовала привести в порядок изрисованные каракулями будки и стены
22.04.2021
Инициатива мэра: в Челябинске создан муниципальный Центр по разрешению школьных конфликтов
21.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
19.04.2021
Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
19.04.2021
Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
24.04.2021
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021