Котова потребовала срочно привести в порядок плитку на набережной Миасса
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала срочно привести в порядок плитку на набережной реки Миасс (участок от улицы Кирова до Каслинской, южная сторона).
О существующей проблеме градоначальнице сегодня, 18-го мая, в ходе аппаратного совещания в городской мэрии напомнили журналисты.
"В прошлом году, осенью, ездила на набережную, видела, что есть неровности. Тогда комитет дорожного хозяйства заверил меня, что как только наступит весна, земля оттает, эти неровности будут устраняться. Есть гарантийный срок по укладке этой плитки", - подчеркнула Наталья Котова и спросила своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, как ведется работа по устранению нарушений.
Тот отчитался, что в настоящее время комитет выставил подрядчику претензию, ведется претензионная работа.
"Если подрядчик не выполнит свои гарантийные обязательства, не исключено и судебное разбирательство", - отметил Максим Куляшов.
Наталья Котова поручила активнее заниматься устранением дефектов.
"Время идет. Жители наверняка захотят покататься на этой части набережной и на самокатах, и на роликах. В среду доложите мне ситуацию, расскажете, как решается вопрос с плиткой", - сказала Наталья Котова.
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