Котова просит челябинцев не поджигать пух

В Челябинске увеличилось количество выездов пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию возгораний тополиного пуха. способен с большой скоростью распространяться на значительные расстояния и воспламенить на своем пути все, что попадется.

Речь об этом шла сегодня, 15 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«В Челябинске установлен четвертый класс пожарной опасности. За неделю произошло 905 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это рост в десять раз. Причиной стала либо детская шалость, либо неосторожное обращение с огнем», - сказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Большая просьба к жителям города, быть очень осторожными. В ближайшие дни ожидается жаркая температура. Соблюдайте меры безопасности», - добавила глава Челябинска Наталья Котова.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, только в понедельник огнеборцы Челябинского и Копейского гарнизонов более 100 раз тушили белый «порох». В отдельных районах в боевой расчет введена резервная техника.

Специалисты чрезвычайного ведомства призывают жителей региона не проходить мимо детворы, с интересом поджигающей залежи пуха, пресекать подобные шалости, ведь они опасны возникновением пожара, да и получить ожоги ребенку в результате такого развлечения – проще простого.

Не только детские игрища способны принести к значительному ущербу, но и банально непотушенная сигарета, брошенная мимо урны. Часто пух лежит на большой площади и может стать причиной возгорания мусора или, например, припаркованного автомобиля. Подожженный пух способен с большой скоростью распространяться на значительные расстояния и воспламенить на своем пути все, что попадется.