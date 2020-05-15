Котова рассказала Текслеру о жизни Челябинска в период эпидемии коронавируса

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 15-го мая, рассказала губернатору региона Алексею Текслеру о жизни южноуральской столицы в период эпидемии коронавируса.

Она отметила, что городская мэрия, все ее подведомственные учреждения и управления работают в режиме повышенной готовности.

"Проводится санитарная обработка остановок, транспорта, улично-дорожной сети. Муниципальный общественный транспорт (троллейбусы, трамваи, автобусы) обрабатывается дезрастворами трижды в день. Транспорт частных перевозчиков - дважды. Ежедневно, в соответствии с графиком, проводится санобработка крупных магистралей города. За четыре последних дня помыто, с применением дезрастворов, 25 остановочных комплексов, очищено 475 погонных метров шумозащитных экранов. В уборке города задействовано 332 дорожных рабочих и 101 единица техники", - доложила Наталья Котова.

Организации, обслуживающие жилищный фонд, два-три раза в неделю производят дезинфекцию подъездов. Регулярно проводится также санобработка малых форм во дворах.

"Продолжаем принимать заявки на приобретение и доставку продуктов питания, лекарственных средств, предметов первой необходимости. С момента введения режима повышенной готовности было подано свыше трех тысяч заявок, из них две тысячи 886 на сегодняшний день выполнено. Ежедневно бывает от 60-ти до 70-ти заявок", - рассказала Наталья Котова.

В целях оказания жителям города психологической поддержки в Челябинске открыта горячая линия. Уже проведено более 1400 консультаций - по телефону и в сети Интернет.

Также работает горячая линия по вопросам предоставления мер социальной поддержки. На сегодняшний день поступило уже более 28 тысяч звонков.

"Комплексные центры по месту жительства ведут прием заявок о предоставлении единовременной адресной помощи в виде продуктовых наборов. Из резервного фонда на эти цели было выделено пять миллионов рублей (еще 15 миллионов - на пособия по безработице). На эти пять миллионов сформировали почти девять с половиной тысяч наборов, шесть тысяч 298 из них на сегодняшний день уже доставлено. Их получают семьи с детьми-инвалидами; граждане, находящиеся в социально опасном положении; граждане трудоспособного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; инвалиды первой группы; семьи, воспитывающие пять и более детей", - сообщила Наталья Котова.

По ее словам, также адресная материальная помощь оказывается челябинцам трудоспособного возраста, которые встали на учет в центры занятости по месту жительства в марте этого года и получают минимальное пособие по безработице.

"Мы им оказываем единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей. В настоящий момент такая помощь оказана одной тысяче 512-ти челябинцам. Пока выбрали половину фонда. Поэтому если в Челябинске еще есть люди, соответствующие данным критериям, мы будем продолжать оказывать эту помощь", - подчеркнула градоначальница.

Также Наталья Котова доложила главе региона, что в столице Южного Урала продолжается доставка горячего питания для 425-ти граждан (еду они получают в одноразовых боксах).

"Раньше мы их кормили в столовых. Это в основном многодетные, малообеспеченные семьи, а также те, кто находится в учреждениях для лиц без постоянного места жительства, и те, кто раньше приходил кушать в столовую в Тракторозаводском районе. Сейчас эти челябинцы просто получают одноразовые наборы", - отметила Наталья Котова.

Продолжается в Челябинске и сотрудничество с благотворительным фондом "Русь", предоставившим две тысячи 300 продуктовых наборов для граждан старше 70-ти лет с инвалидностью.

"Контролируем социальные учреждения в части соблюдению масочного режима. Так, в МФЦ мы увидели, что не все жители города приходят в масках. Предприятия города помогли нам с десятью тысячами масок, готов помочь денежными средствами на их приобретение и внебюджетный фонд развития Челябинска. Мы закупим маски и раздадим их жителям", - рассказала Наталья Котова.

Завтра, 16-го мая, средства индивидуальной защиты будут раздавать на остановках и в социальных учреждениях южноуральской столицы, в том числе раздача масок планируется на входе в МФЦ - клиентам многофункциональных центров. Работники МФЦ обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: и масками, и перчатками, и антисептиками.

"Проверяем мы и предприятия торговли. За эту неделю был проведен мониторинг 382-х предприятий потребительского рынка. Проверки показали, что около 82-х процентов сотрудников обследованных магазинов носят маски, в некоторых случаях - маски-экраны. С руководителями остальных магазинов ведутся переговоры по усилению контроля. С людьми, которые приходят в магазины без масок, вероятно, будут работать волонтеры, показывая своим примером, что соблюдать масочный режим необходимо", - рассказала Наталья Котова.

Закончила свой доклад глава Челябинска отчетом о проверках общественного транспорта. За четыре дня была проверена 141 единица подвижного состава, в основном - частных перевозчиков.

Рейды показали, что масочный режим соблюдают все водители и кондукторы городского электротранспорта. Маска отсутствовала у одного водителя муниципального автобуса и у шести маршрутчиков. Что касается пассажиров, то средствами индивидуальной защиты не пренебрегает подавляющее большинство челябинцев, пользующихся общественным транспортом (около 86-ти процентов).