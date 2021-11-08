08.11.2021
Власти им не указ! В Челябинске владельцы демонтированных ларьков вернули их на прежнее место
08.11.2021
Котова: Убирайте листья, пока позволяет погода
08.11.2021
Глава Копейска Андрей Фалейчик уволил своего первого заместителя
08.11.2021
Не все жители Челябинска желают соблюдать масочный режим в ТРК
08.11.2021
Неблагодарные и бескультурные челябинцы гадят в новых общественных туалетах
08.11.2021
На Южном Урале развивается выездной формат банковского обслуживания
Котова: Убирайте листья, пока позволяет погода
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021