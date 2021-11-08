Котова: Убирайте листья, пока позволяет погода

Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз призвала дорожников и коммунальщиков активизироваться с уборкой листьев.

Об этом градоначальница сказала сегодня, восьмого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Продолжайте работу. Пока погода это позволяет сделать. Весной меньше хлопот будет», - отметила Наталья Котова.

«Подрядные организации работают. Листву вывозят мусоровозы, а спиленные сучки от деревьев – управляющие компании», - отчитался заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.