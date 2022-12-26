Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи

Глава Челябинска Наталья Котова попросила своего заместителя по дорожному хозяйству Андрея Ксензова обратить внимание на «некоторые участки, которые не очищены от наледи».

Об этом Котова сказала сегодня, 26 декабря, на традиционном совещании в администрации города:

«В городе остались участки, на которых есть наледь. Нужно работать в этом направлении».

Остались участки?

«Каждую зиму одно и тоже. Ну засыпали вы дороги, сделали снежную кашу, так уберите ее, чтобы эта каша не замерзала на тротуарах. Как люди должны ходить по этим колдобинам? Госпожа Котова, прогуляйтесь по тротуарам, может потом дадите указание дорожным службам убирать снежную кашу с тротуаров? Деньги налогоплательщиков должны идти на уборку улиц, а дорожные службы созданы для обеспечения комфортного передвижения горожан на улицах города. <,,,> Когда-нибудь будет забота о людях ,на деле, а не на словах?», - написали горожане в группе «Пусть Котова знает».

При этом чиновники докладывают: сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, выполняются работы по вывозу снега.