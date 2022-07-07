07.07.2022
Светофор на Меридиане «загорится» в ближайшее время
07.07.2022
Челябинск заполонили поддельные пятитысячные купюры высокого качества
07.07.2022
Южноуральские аграрии собираются в Москву
07.07.2022
Полицейские Златоуста помогли поймать сбежавшую во время Сабантуя от хозяйки олениху
07.07.2022
Ковид в Челябинской области никак не хочет сдавать позиции
07.07.2022
В Верхней Пышме стартовала конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН»
Ковид в Челябинской области никак не хочет сдавать позиции
06.07.2022
Миронов считает, что США надо судить за создание биологического оружия, тем более если они породили COVID
06.07.2022
В Челябинской области ковидом болеют около полутора тысяч человек
05.07.2022
В Челябинской области 88 новых случаев ковида
01.07.2022
За сутки ковид подтвердился у 89 южноуральцев, выздоровели 143 человека, умерли двое
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022