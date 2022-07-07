Ковид в Челябинской области никак не хочет сдавать позиции

В Челябинской области отмечен незначительный рост числа заболевших ковидом. За последние сутки в регионе было выявлено 93 новых случая заражения, тогда как сутками ранее – 87, двумя сутками ранее – 88, тремя сутками ранее – 90. Таким образом, сегодняшний показатель – самый высокий за неделю.

В числе вновь заболевших – четыре ребенка школьного возраста (столько же южноуральских школьников заразилось коронавирусом и сутками ранее), сообщает сегодня, седьмого июля, региональный минздрав.

За последние сутки ковид унес жизни трех человек – это также самый высокий показатель за текущую неделю (сутками ранее скончался один пациент, двумя сутками ранее – двое южноуральцев, тремя сутками ранее – также два человека).

Выздоровело за прошедшие сутки 95 человек. Всего с начала пандемии коварную болезнь победили и были выписаны с больничных 324 тысячи 697 человек.

В настоящее время число больных COVID-19 в регионе составляет тысячу 475 человек. За весь период пандемии в Челябинской области было подтверждено 335 тысяч 276 случаев заболевания ковидом.

За последние сутки в регионе сделано семь тысяч 455 тестов на коронавирус методами ИФА и ПЦР, всего за время пандемии проведено семь миллионов 30 тысяч 959 исследований на COVID-19.