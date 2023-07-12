«Красота Божьего мира» - в Челябинской епархии стартовал конкурс детского рисунка

В Челябинской области начался региональный этап Конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира» по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Конкурс проводится по всей стране по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.

Цель творческого состязания – духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление и раскрытие молодых талантов, создание среды для творческого общения юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

К участию в конкурсе приглашаются ученики общеобразовательных и художественных школ, средне-специальных учебных заведений, организаций дополнительного образования и воскресных школ. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 9-12 лет и 13-17 лет, уточнили в пресс-службе Челябинской епархии.

Организаторы дали возможность детям во всей полноте проявить свою фантазию. Темы заявлены самые разнообразные. В номинации «Основная тематика» можно рисовать на церковную и православную тему: библейские сюжеты, любимый храм, показывать мир духовный и мир земной. Также участникам предложили изобразить красоту родной природы, любимый город, деревню, храм. А все поклонники творчества Александра Пушкина могут сделать иллюстрации к его произведениям. Среди номинаций есть даже «Роспись по фарфору», где могут участвовать ребята от 13 до 17 лет.

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 10 ноября. Лауреаты конкурса получат грамоты от Челябинской епархии, министерства образования и науки Челябинской области, а также ценные подарки – беспроводные наушники.

Рисунки принимаются до 31 октября 2023 года по адресу: г. Челябинск, ул. Кыштымская, 34, Епархиальное управление, кабинет 16. Справки по телефону +7 (351) 790-00-48.

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