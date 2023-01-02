«Крылатые каникулы» для южноуральцев - бесплатные экскурсии и другие бонусы

В новогодние каникулы, со второго по восьмое января 2023 года, пассажиры пригородных поездов могут принять участие в бесплатных экскурсиях и получить бонусы в городах Челябинской и Свердловской области в рамках проекта «Крылатые каникулы», сообщает пресс-служба СПК.

Во вторник, третьего января, южноуральцы и гости региона смогут побывать на бесплатной экскурсии в Кыштыме. Для этого нужно ранним утром прийти на пригородный вокзал Челябинска, купить билет на «Орлан» Челябинск - Екатеринбург и отправиться в путь. В восемь утра пассажиры прибудут в Кыштым, где их ждет бесплатная экскурсия по историческому центру города (встреча у торгового дома «Демидовский», ул. Карла Маркса, 4).

Туристы, которые решат прогуляться по городу самостоятельно, могут получить памятные подарки – достаточно сделать селфи на фоне достопримечательностей. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноуборде и ватрушках или прогуляться до живописных Черемшанских никелевых карьеров. Подробности.

Четвертого января на «Орлане» можно добраться до Верхнего Уфалея, где, предъявив билет, можно воспользоваться услугами спортивного комплекса «Метелица» со скидкой в 30%.

Пятого января можно отправиться на «Орлане» в Троицк (поезд следует по маршруту Челябинск – Екатеринбург). Электропоезд прибудет в город в семь часов 39 минут. А в девять часов утра для пассажиров начнется бесплатная экскурсия по Троицкому краеведческому музею (ул. Ленина, 70). В 10 часов от музея стартует прогулка с экскурсоводом по исторической части города.

В Рождество, седьмого января, можно на «Орлане» домчаться до Екатеринбурга. Поезд прибудет в город в 10 часов 35 минут, а в 12 часов начнется бесплатная пешая экскурсия по празднично украшенному центру мегаполиса. Старт экскурсии - креативный кластер «Домна» (ул. Вайнера, 16).

В этот же день можно уехать на «Ласточке» в Магнитогорск, где в 11 часов проведут бесплатную экскурсию для пассажиров. Гостей будут встречать на железнодорожном вокзале (у главного входа).

Кроме того, все новогодние каникулы пассажирам электропоезда «Ласточка» доступны специальные цены на катание и аренду оборудования на горнолыжных курортах «Абзаково» и «Банное» при предъявлении билета на поезд.

В СПК уточнили, пассажир может сесть в поезд на любой станции по маршруту следования «Ласточки» или «Орлана». Дата поездки в билете должна совпадать с датой проведения экскурсии. Перед началом экскурсии гиду необходимо предъявить билет на пригородный поезд с актуальной датой поездки.

Билет на пригородный поезд пассажиру необходимо приобрести самостоятельно. Сделать это можно в железнодорожных пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до отправления поезда. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.