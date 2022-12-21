21.12.2022
Бастрыкин отметил высокий уровень преступности в Челябинской области среди мигрантов
21.12.2022
Челябинские участники первого съезда РДДМ «Движение первых» поделились впечатлениями
21.12.2022
КСП Челябинской области проверит работу мировых судей
21.12.2022
Златоустовские «Рыси» набирают ход
20.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря (18+)
20.12.2022
Функции оператора единой биометрической системы возложены на «Центр биометрических технологий»
КСП Челябинской области проверит работу мировых судей
08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
06.12.2022
В администрацию Карабаша нагрянули ревизоры
25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
17.10.2022
В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022