КСП Челябинской области проверит работу мировых судей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению комплексной проверки Главного управления юстиции региона и государственного казенного учреждения «Центр обслуживания мировых судей области».

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в Челябинской области», - сообщает Telegram-канал КСП.

Аудиторы проверят расходы на обеспечение выполнения государственных функций, соблюдение требований нормативных актов об оплате труда. Ревизоры оценят эффективность использования имущества.

Кроме того, запланирована проверка обоснованности расходов на приобретение и содержание имущества, аренду помещений.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.7.2).