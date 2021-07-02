КСП начало проверку минэкономразвития и Центра «Мой бизнес», где уволился гендиректор

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проверке Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой бизнес» («Территория бизнеса»).

Фонд предоставляет различные услуги предпринимателям, в том числе размещение в коворкинге, льготные кредиты, поручительства по банковским кредитам.

Как сообщает телеграм-канал КСП, планируется проверить не только сам фонд, но и его учредителя – министерство экономического развития региона.

Мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2021 год (пункт 1.37).

Аудиторам предстоит провести проверку целевого и эффективного использования средств областного бюджета и внебюджетных средств Фондом. «Будет проверено соблюдение законодательства при предоставлении субсидий Фонду; эффективность использования Фондом субсидий и внебюджетных средств; правомерность заключения Фондом соглашений с предпринимателями о предоставлении поручительств», - уточнили в КСП.

Напомним, с первого июня 2021 года генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Артур Юсупов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняет обязанности руководителя Ирина Казанцева, первый замгендиректора.