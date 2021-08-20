КСП проверит ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

Аудиторы Контрольно-счетной палаты приступили к проверке в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (ГЖИ).

«ГЖИ - орган власти, осуществляющий надзорную деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений установленных требований к использованию и сохранности жилищного фонда», - отмечает телеграм-канал КСП.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2021 год (пункт 1.13).

Проверяющие намерены оценить соблюдение законодательства при использовании средств областного бюджета; эффективность расходов, связанных с оплатой труда руководителей и работников учреждения. Кроме того, аудиторы проверят целевое и эффективное использование имущества Челябинской области.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.