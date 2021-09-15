Кто в Челябинской области не спешит вакцинироваться от ковида

В Челябинской области жители Златоустовского городского округа, Еманжелинского и Троицкого районов не спешат ставить прививку против коронавирусной инфекции COVID-19. Главам поручено усилить разъяснительную работу.

В тройке аутсайдеров не достигнут даже 30-процентный охват. Месяц назад в списке отстающих по темпам прививочной кампании были Златоуст, Троицк, Копейск, Красноармейский район.

В Златоусте при низких темпах вакцинации и дефиците медицинских кадров отмечается рост числа инфицированных ковидом (по области регистрируется снижение).

В лидерах по вакцинации - Кыштым, Магнитогорск, Верхнеуральский муниципальный район.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, в регион поступило один миллион 144 тысячи 332 комплекта вакцины, из них 921 тысяча 780 комплектов ГамКовидВак (Спутник V), 180 тысяч 672 комплекта - Спутник Лайт, 28 тысяч 620 комплектов - ЭпиВакКорона, 13 тысяч 260 комплектов - КовиВак.

Всего по области привито первым компонентом 833 тысячи 496 человек, первым и вторым - 733 тысячи 251 человек (без ЗАТО).

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить минимум 60% трудоспособного населения. «Для того, чтобы мы смогли контролировать эпидемию, нам нужно минимум 80% охвата всего населения (а не только взрослого), а в идеале – 95%. Только тогда мы сможем остановить циркуляцию вируса – любого, а не только коронавируса», - считает Татьяна Софейкова, замначальника отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Вакцинация в области от коронавирусной инфекции остается добровольной. Главам поручено усилить разъяснительную работу с людьми о преимуществах прививки от коронавируса.

Алексей Текслер отметил важность работы и по другим направлениям: прививочная кампания от гриппа, углубленная диспансеризация переболевших ковидом.

Эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости гриппом в новом сезоне на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по COVID-19. В регионе уже идет вакцинальная кампания от гриппа - она проходит параллельно с массовой вакцинацией от ковида. В какой последовательности лучше ставить прививки от гриппа и коронавируса.