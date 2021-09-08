В Златоуст, где сложилась сложная ситуация по ковиду, отправлены областные врачи

В Златоусте (Челябинская область) регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 при низких темпах вакцинации и дефиците медицинских кадров. В город направят специалистов областных больниц по всем узким специальностям.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем аккаунте в Facebook после поездки в Златоустовский округ.

«В Златоусте, в отличие от области, идёт рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией – прим. ред.] и минимальное количество вакцинированных граждан. И это, безусловно, связанные между собой истории», - отметила Ирина Альфредовна. Но почему-то на сайте мэрии и на ее официальных страницах в соцсетях нет информации о текущей ситуации по заболеваемости (в отличие от многих других муниципалитетов).

По словам первого вице-губернатора, побывавшей на госпитальной базе в Златоусте, среди пациентов большинство – пожилые люди. Они не были привиты, болеют тяжело и среди этой категории отмечается рост смертности. В целом по области иная тенденция – госпитализируют чаще всего жителей трудоспособного возраста.

«Болезнь стала коварней, она меньше откликается на терапию, она молниеносно нарастает, и она, к сожалению, уносит жизни. И уже не только пожилых, но и молодых людей», - отметила Ирина Гехт. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключают уже порядка 11% заболевших моложе 40 лет. В первую и вторую волну коронавируса этот показатель был почти в четыре раза меньше.

Но пока эта нерадостная статистика не подталкивает златоустовцев к вакцинации. В городе на сегодня привито от ковида чуть более одной третьей части от всего населения города (по области в среднем – порядка 50%)

На сегодня Златоуст испытывает дефицит медицинских кадров, несмотря на то, что в этом году в городе вернулись на работу семь докторов. «Чтобы поддержать златоустовских врачей и обеспечить доступность медицинской помощи населению на этой неделе мы направим в город специалистов областных больниц по всем узким специальностям. Они продолжат работать и на следующей неделе. Графики приема сообщим в ближайшее время», - сообщила Ирина Гехт.

Для решения проблемы дефицита кадров в 2022 году будет запущена программа по строительству индивидуальных жилых домов. Планируется, что она позволит привлечь врачей из других регионов.

Первый вице-губернатор рассказала, что по решению губернатора Алексея Текслера в Златоусте будет построен многопрофильный медицинский центр на 650 койко-мест. «Его проектирование завершится в следующем году. В 2022 году будут отремонтированы все детские поликлиники города и приобретено необходимое оборудование», - отметила Ирина Альфредовна.

На следующей неделе, 14 сентября, в Златоусте откроется Центр амбулаторной онкологической помощи, что позволит в 14-дневный срок ставить диагноз и маршрутизировать пациентов на дальнейшее лечение. На сегодня в городе достаточно высокий уровень онкологической заболеваемости.

Ирина Гехт призвала златоустовцев, не откладывая на потом, позаботиться о своем здоровье и здоровье пожилых родственников и привиться от ковида. Тем более, что с началом учебного года риски заражения возрастают – ученики в школах активно общаются и обмениваются вирусами, а потом приходят в гости к бабушкам и дедушкам, у которых не самый сильный иммунитет.

«Решение многих проблем зависит от наших совместных усилий, - уверена Ирина Альфредовна. - Вложения в здравоохранение должны сопровождаться повышением комфорта городской среды и духом созидания, который бы привлекал специалистов и молодежь для жизни и работы в этом замечательном уральском городе».

Напомним, ранее общественники обращали внимание на проблемы с обеспечением ковидной базы в Златоусте, но главврач городской больницы опроверг эту информацию.