Жители Курчатовского района Челябинска в восторге от нового общественного пространства, которое обустроено в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» на Комсомольском проспекте.

Сегодня, 20-го июля, по благоустроенной на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова пешеходной зоне – а это почти 800 метров - прогулялись глава Челябинска Наталья Котова, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, глава Курчатовского района Сергей Антипов, представители партии «Единая Россия».

Сергей Антипов рассказал гостям, как проводилось благоустройство, что было сделано и в какие сроки. Наталья Котова во время прогулки общалась с жителями, отдыхавшими на почти законченном общественном пространстве. Как оказалось, люди от пешеходной зоны в восторге - им нравится результат преображения Комсомольского проспекта, и они благодарны властям за проделанную работу. Отдельное спасибо курчатовцы сказали главе района.

Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте Евгения Александровна Поделиться

Отметим, на сегодняшний день процент исполнения работ на данной пешеходной зоне составляет 85 процентов. Сумма финансирования – 31 миллион 702 тысячи рублей (средства выделялись из федерального, областного и районного бюджетов). В текущем году здесь выполнялось благоустройство территории, устройство покрытий, монтировались малые архитектурные формы, проводилось озеленение, укладывалась плитка. На вышеназванном участке Комсомольского проспекта появились резиновое, асфальтобетонное и тактильное покрытия, декоративная щепа (она смотрится очень эффектно), а также велостанция по ремонту велосипедов (проект и изготовление – Челябинск), велопарковка.

Как напомнил Сергей Антипов, за благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту в прошлом году проголосовали сами жители – опрос проводился на портале «Активный житель 74». Курчатовцы решили, что преображение пешеходных зон по Комсомольскому проспекту должно продолжаться.

«Три года назад мы начали благоустройство сквера на Красного Урала, затем, в прошлом году, обустроили пешеходную зону от Красного Урала до Молодогвардейцев, и большинство жителей сказали: «Продолжайте». В 2021 году была разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик, все пожелания жителей были учтены - при установке детских малых архитектурных форм, тропиночной сети. Благоустроительные работы активно начались на Комсомольском проспекте 15-го апреля 2022-го года. Срок контракта составлял 90 дней. В эти дни производится приемка данного объекта. Работает приемочная комиссия. Пока акт не подписан – устраняются замечания», - отметил Сергей Антипов.

По его словам, благоустройство проведено на 11,5 тысячи квадратных метров, из них около шести тысяч «квадратов» - это покрытие, в том числе три с половиной тысячи квадратных метров – тротуарная плитка.

Сергей Антипов подчеркнул, что при благоустройстве ни одно зеленое насаждение не пострадало, дополнительно было высажено 21 дерево – 19 лип и две яблони, а также 500 кустарников разного вида.

На пешеходной зоне появилось много интересного для юных курчатовцев, в том числе детские игровые комплексы, карусели, качалки – скучать ребятам здесь точно не придется.

При благоустройстве данного общественного пространства серьезное внимание уделялось освещению. Здесь установлено 105 опор светодиодного освещения, несколько видов светильников, уложено около трех тысяч погонных метров кабеля (при укладке кабеля корни деревьев не пострадали, подчеркнул Сергей Васильевич).

«Плитка, озеленение, малые архитектурные формы, освещение, урны – все свое, челябинское», - отметил глава Курчатовского района.

Наталья Котова высоко оценила результат благоустройства данной пешеходной зоны, отметив, что получилось практически парковое пространство.