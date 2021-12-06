Курчатовский район активизировал работу по выявлению владельцев объектов недвижимости

Курчатовский район Челябинска активизировал работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Их в районе 810.

К настоящему моменту подготовлены и направлены запросы о предоставлении информации по 672-м объектам, в том числе по 64-м – за прошедшую неделю.

Ответов по объектам недвижимости получено 249, из них 28 – в течение минувшей недели.

«Эту работу будем активно продолжать», – заявил в понедельник, шестого декабря, на аппаратном совещании в Администрации Челябинска глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По его словам, не прекращается в районе и работа по выявлению фактов незаконной торговли: за прошедшую неделю совместно с отделом полиции «Курчатовский» было проведено несколько рейдов, по результатам которых составлено пять протоколов. Три материала направлены в управление благоустройства города.

Кроме того, в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям направлено шесть заявлений с целью получения разрешения на демонтаж незаконных киосков.

«Также в очередной раз провели рабочую группу с представителями энергоснабжающих организаций с целью отключения незаконных киосков от электроэнергии», – сообщил Сергей Антипов.

Продолжается в Курчатовском районе и работа по текущему санитарному содержанию – подрядные организации ежедневно выводят на улицы до 15-ти единиц техники, двадцать человек трудятся в составе бригад ручного труда.

За неделю с территории Курчатовского района вывезено около ста кубометров снега (с начала зимнего сезона – триста кубических метров снежных масс).

На прошлой неделе совместно с районным Советом депутатов проведено четыре выездных проверки качества уборки межквартальных проездов, по результатам которых составлены акты о выявленных недостатках.

«В настоящее время подрядчик все выявленные недостатки устранил в полном объеме в сроки, указанные в актах, – отметил Сергей Васильевич. – Работа по проверкам качества уборки проездов и тротуаров на внутриквартальных территориях, а также общественных пространств продолжается совместно с депутатским корпусом – в рамках муниципальных контрактов».

Также Сергей Антипов рассказал, что в Курчатовском районе полным ходом идет монтаж иллюминации. Так, например, зажглись гирлянды на елях возле районной Администрации, в сквере на улице Молодогвардейцев и у кинотеатра «Победа», где в настоящее время началось строительство новогоднего городка – подрядчиком режется и завозится лед для будущих скульптур. Зимний городок также украсит иллюминация.

Праздничная иллюминация смонтирована и на общественном пространстве по проспекту Победы, и на тропе здоровья. Также иллюминация украсила скверы на Красного Урала и Молодогвардейцев (это объекты комитета дорожного хозяйства Челябинска) и девять адресов, за которые отвечают подрядчики Курчатовского района.

По словам Сергея Антипова, объекты жилищно-коммунального хозяйства в районе работают в штатном режиме, серьезных коммунальных аварий на прошлой неделе не было, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты Курчатовского.

За неделю в районе произошло четыре пожара, пострадавших нет, ущерб незначительный.

На прошлой неделе в Курчатовском районе было зафиксировано 150 правонарушений, по всем составлены протоколы.

Продолжаются мероприятия призывной кампании – администрация на постоянной основе взаимодействует и с районным военкомом, и с сотрудниками отдела полиции.

Местные волонтеры получили благодарность от районных властей за активное участие во Всероссийской переписи населения.