Курчатовский район прожил насыщенный год: Сергей Антипов подводит итоги

Курчатовский район Челябинска прожил насыщенный год. О самых ярких событиях 2022-го, важных для большого числа жителей, в преддверии Нового года рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Он отметил, что большинство задач реализовано, районный бюджет исполнен на сто процентов.

Курчатовцы остались очень довольны преображением пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту: в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили участок от Молодогвардейцев до Ворошилова. Пешеходную часть проспекта в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители.

«Всего было благоустроено около 12 тысяч квадратных метров территории. Устройство покрытий произведено на площади 6,5 тысячи квадратов. Это и тротуарная плитка, и резиновое покрытие, и мульча, и тактильная плитка, и гравий. Также здесь провели озеленение, дополнительно высадив 21 дерево: яблони и мелколистные липы. Также на пешеходной зоне по Комсомольскому проспекту высадили 428 кустарников, декоративную траву, уложили газоны на площади около пяти тысяч квадратных метров. Установили малые архитектурные формы», – рассказал Сергей Антипов.

Жители Курчатовского района по достоинству оценили все новшества: шезлонги, лабиринт, скалодром, парковые качели, велопарковку и велостанцию, красивые решетки вокруг деревьев, стильные столбики для ограничения въезда машин и выполненные с ними в едином стиле урны.

Кроме того, на новой пешеходной зоне Комсомольского проспекта по программе «Формирование комфортной городской среды» реализовали серьезный проект освещения. В общей сложности на пространстве протяженностью почти 800 метров было установлено свыше 50-ти различных светильников. Это общественное пространство было закончено одним из первых среди других вошедших в данную программу челябинских территорий. И уже с середины лета жители смогли в полной мере оценить результаты благоустройства.

«Мы гордимся тем, что именно в Курчатовском районе два крупнейших в Челябинске проспекта: Победы и Комсомольский. Архитекторы при их проектировании заложили на обоих проспектах широкие пешеходные зоны. Благоустройство начали со сквера Красного Урала по Комсомольскому проспекту. В прошлом году благоустроили пешеходную зону от Красного Урала до Молодогвардейцев, в этом году – от Молодогвардейцев до Ворошилова. В перспективе пойдем дальше, возьмемся за участок от Ворошилова до Чичерина, где в районе лыжной базы территория уже благоустроена. Что касается проспекта Победы, здесь два года назад обустроили пешеходную зону от Молодогвардейцев до Ворошилова. В 2023 году будем благоустраивать участок от Солнечной до Молдавской. Это тоже программа «Формирование комфортной городской среды», и данное общественное пространство выбрали сами жители района. В апреле начнутся работы», – рассказал Сергей Антипов.

По его словам, на пешеходных зонах на Комсомольском проспекте и проспекте Победы могут найти себе занятия по душе и дети, и представители старшего поколения – взрослые горожане и пожилые люди могут с комфортом отдохнуть в тени деревьев, наслаждаясь мягким, теплым светом фонарей в вечернее время.

В 2023 году Сергей Антипов будет призывать курчатовцев проголосовать за масштабное благоустройство сквера Молодогвардейцев. Эскизы есть уже сейчас.

«Жители просят, настаивают, мы готовы к реализации этого проекта, – отметил глава Курчатовского района. – По данному общественному пространству была проделана большая работа. Тут появится три большие зоны: входная группа с фонтаном, зона активного отдыха со спортивными и детскими площадками, верандами, зеленая, тихая зона. В сквере очень хорошая зелень, мы ее оставляем. В настоящее время решается вопрос по выкупу здания амфитеатра. Проголосовать за сквер Молодогвардейцев будем предлагать жителям в мае следующего года, чтобы своевременно отыграть конкурс, выбрать подрядчика и в 2024 году начать работы».

В настоящее время рядом с этим знаковым общественным пространством кипит работа – продолжается начатое в 2022 году на улице Молодогвардейцев строительство школы олимпийского резерва по тхэквондо.

Продолжая тему благоустройства текущего года, глава рассказал о работах по программе «Формирование комфортной городской среды» на семи дворовых территориях. Благоустройство проводилось комплексное, в больших дворах, поставленные задачи успешно реализованы.

Еще шесть дворов в 2022 году преобразились благодаря программе инициативного бюджетирования (еще пять – по другим программам, итого – 18 благоустроенных дворов за год).

«Инициативное бюджетирование – замечательная программа. Сначала жители предлагают, продвигают свои проекты, на этапе реализации имеют возможность контролировать подрядчиков, активно участвовать в приемке работ, а потом – ухаживать за уже преображенными территориями», – отметил Сергей Антипов.

Успешным примером воплощения в жизнь инициативного проекта в Курчатовском районе в этом году стал сквер на Каслинской – Кыштымской, расположенный в пешей доступности от нескольких многоквартирных домов и до недавнего времени являвший собой заросли, среди которых любили проводить досуг асоциальные личности. Сейчас это уютное зеленое пространство из плитки, гальки, мульчи, с парковыми скамьями, детской игровой зоной, с современным освещением и удобной для жителей тропиночной сетью. Изюминкой карманного сквера является доставленный из-под Питера в компании посадочных мест шахматный стол из гранита, который уже протестировали, положительно оценив, местные жители.

Важно, что по программе «Инициативное бюджетирование» не только благоустраиваются скверы и дворовые территории, но и реализуются любые другие идеи жителей. Так, в 2022 году в Курчатовском районе по этой программе, кроме прочего, ремонтировались и оснащались образовательные учреждения (например, текущий ремонт помещений и крыльца был проведен в школе №28 имени Героя России Молодова; в садиках производилась замена оконных блоков, в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный» обустроили спортивную площадку для занятий воркаутом).

В декабрьском голосовании за инициативные проекты, которые будут реализованы в 2023 году, приняли участие более четырех тысяч курчатовцев, считающих наиболее важным для района создание сквера с площадкой для выгула собак и экотропы в микрорайоне «Парковый», а также благоустройство дворов.

Важным событием в жизни Курчатовского района в уходящем году стала сдача четырех детских садов (это около тысячи мест), в одном из них уже ведется набор малышей, комплектуются группы. Таким образом, район планомерно сокращает очередь в дошкольные образовательные учреждения и в течение ближайших нескольких лет должен полностью решить проблему дефицита мест в садиках.

В 2022 году в Курчатовском районе была капитально отремонтирована библиотека №26 имени Татьяничевой, ее открытие после «превращения» в модульную состоялось в конце сентября с участием главы Челябинска Натальи Котовой. Сергей Антипов считает храм знаний на Комсомольском проспекте, 41 уникальным учреждением.

Радует главу Курчатовского района и насыщенная жизнь, которой живет недавно открытая детская филармония Челябинской области, расположенная на улице Ворошилова. Большая часть занимающихся здесь детей – курчатовцы.

Также в числе важных событий уходящего года Сергей Антипов назвал строительство в Курчатовском районе второго отдела полиции. Один функционирует на Чайковского, новый в течение месяца откроется на улице Скульптора Головницкого, вблизи образовательного центра №5.

Отдельно Сергей Васильевич остановился на дорогах. В 2022 году в Курчатовском районе началось долгожданное и очень нужное людям расширение улицы Бейвеля, строительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году работы проводились на участке от Краснопольского проспекта до Салавата Юлаева. На очереди – строительство участка улицы Бейвеля от Краснопольского проспекта до Профессора Благих.

«Это будет широкая, красивая улица с разделительным газоном, красивыми остановками, тротуарами, со всеми необходимыми элементами благоустройства. По-другому здесь заработают светофорные объекты, - рассказал Сергей Антипов. – Также в этом году полностью «закатали» Профессора Благих, участок от Молодогвардейцев до моста на Шагол. Там был «убитый» асфальт. В перспективе – работы на Краснопольском проспекте».

Кроме того, в 2022 году в Курчатовском (это уже полномочия района) проводился ремонт внутриквартальных проездов, в том числе проездов и тротуаров, ведущих к социальным учреждениям, на двадцати объектах. Общая площадь приведенной в надлежащее состояние силами районных подрядчиков территории составила пять тысяч 800 квадратных метров.

Большая работа была проведена в уходящем году в поселке Шагол – после того как министерство обороны РФ передало объекты инфраструктуры поселка в собственность муниципалитета. Жители, например, очень рады ремонту дорог по улицам Молодова и Бурденюка.

В числе ярких событий 2022 года Сергей Антипов отметил и открытие на Комсомольском проспекте Южно-Уральского технологического университета, пользующегося, по словам главы, большой популярностью. По его словам, строится второй корпус образовательного учреждения.

Продолжается в Курчатовском районе и борьба с нелегальными ларьками. В этом году было демонтировано 159 незаконных киосков – силами муниципального учреждения «Городская среда». Все снесенные ларьки увозили на штрафстоянку. Как пояснил Сергей Антипов, сегодняшние реалии таковы, что, если владелец не предоставляет необходимых документов на киоск, тот подлежит утилизации.

«Мы очень тесно работаем с «Городской средой», сигнализируем им обо всех выявленных незаконных объектах», – отметил глава.

Уходящий 2022 год стал для Курчатовского района и годом добрых дел: курчатовцы (и неравнодушные жители, и организации, предприятия) активно вели сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в которой участвуют и жители района: как мобилизованные, так и добровольцы. Семьям бойцов своевременно оказывается вся требующаяся социальная помощь, положенные выплаты производятся в срок, дети участников СВО получают бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях, в садики и школы их устраивают вне очереди. Организовано тесное взаимодействие районных властей с работниками комплексного центра социального обслуживания Курчатовского района и медиками по вопросам оказания семьям участников специальной военной операции необходимой помощи.

Новый, 2023-й год подарит курчатовцам сказку, которая сегодня, в наше непростое время, нужна, как никогда: в каникулы, с третьего по восьмое января, в ледовом городке у кинотеатра «Победа» для маленьких курчатовцев (получат удовольствие и родители) будут проводиться новогодние утренники – с конкурсами, аниматорами, подарками. Жители района этого очень ждут. Компанию гостям зимнего городка составят сделанные изо льда Шершней персонажи культовой книги «Алиса в стране чудес» – новогоднюю сказку для курчатовцев быстро, ловко и качественно создала пермская компания.