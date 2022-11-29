На новую прогулочную зону по проспекту Победы в Челябинске потратят 24,5 миллиона рублей

В Курчатовском районе Челябинска ради благоустройства пешеходной зоны по проспекту Победы снесут нелегальные ларьки и стоянку на Молдавской. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, участок проспекта от Солнечной на Молдавской вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства реализуют в 2023 году (работы начнутся в апреле).

Районные власти уже заключили контракт на благоустройство общественного пространства стоимостью 24 с половиной миллиона рублей.

Напомним, видеть преображенной именно эту территорию пожелало наибольшее число курчатовцев, отдавших данной пешеходной зоне около 12 тысяч голосов.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в рамках контракта подрядчик заменит покрытия всех пешеходных дорожек на участке проспекта Победы между улицами Солнечной и Молдавской, проведет переразметку парковок, обособит велосипедные дорожки и смонтирует освещение.

По пожеланиям местных жителей проектировщики предусмотрели новые дорожки. Важно, что новая прогулочная зона обретет зоны отдыха и будет утопать в зелени (власти пообещали масштабное озеленение пешеходной улицы – высадку деревьев и кустарников).

В мэрии напомнили, что в 2021 году на проспекте Победы реализовали первый этап благоустройства – тогда преобразился участок пешеходной зоны от улицы Ворошилова до Молдавской. Новая территория, проект благоустройство которой челябинцам представили в сентябре, станет логичным продолжением сделанной в прошлом году.