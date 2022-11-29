29.11.2022
В Миассе автоледи влетела в столб
29.11.2022
Южноуральские дзюдоисты отличились на чемпионате России среди инвалидов по слуху
29.11.2022
В Златоусте иномарка столкнулась с поездом
29.11.2022
Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне
29.11.2022
Мировая премьера: в Челябинске ставят балет «Бесприданница»
29.11.2022
Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»
На новую прогулочную зону по проспекту Победы в Челябинске потратят 24,5 миллиона рублей
Ради благоустройства пешеходной улицы снесут нелегальные ларьки и стоянку
28.11.2022
До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца
28.11.2022
В Челябинске снова увеличилось количество краж канализационных люков
28.11.2022
В Челябинске ищут застройщиков для комплексного развития двух территорий
28.11.2022
Котова поручила продолжить работу по профилактике IT-преступлений
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022