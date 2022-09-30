Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной

Челябинская библиотека №26 имени Татьяничевой в Курчатовском районе (Комсомольский проспект, 41) стала модульной.

Учреждение нового, современного формата, созданное благодаря нацпроекту «Культура», сегодня, 30-го сентября, открыли с участием главы Челябинска Натальи Котовой.

«Это настоящие библиотеки будущего, которые соответствуют запросам челябинцев всех возрастов. Здесь создано уникальное пространство, где можно не просто взять или почитать книгу, но и провести с пользой время в клубах по интересам, пообщаться, поработать, да и просто получить эстетическое удовольствие», - написала мэр в своем телеграм-канале.

Наталья Котова рассказала, что к услугам посетителей - огромный обновленный книгофонд, интерактивное и компьютерное оборудование, удобные событийные и тихие зоны. Здесь будут проходить даже литературно-музыкальные «квартирники».

«Мы продолжим развивать библиотечную систему города. В следующем году планируем начать работу над созданием третьей модельной библиотеки», - отметила градоначальница.