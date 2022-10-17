Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую

В Челябинске в текущем сезоне из больших дорожных объектов осталось отремонтировать дороги по двум улицам поселка Шагол (Курчатовский район) – Бурденюка и Героя России Сергея Молодова.

Все работы здесь планируется завершить в течение полутора недель, сообщил сегодня, 17-го октября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«В минувшую субботу проводили планерку. С этой недели в Шаголе начнется укладка асфальтобетона на ремонтируемых дорогах», - отметил чиновник.

Напомним, дороги в поселке приводит в порядок подрядная организация ООО «СтройМигСити». В соответствии с контрактом на улицах Бурденюка (на участке от КПП до дома №44-б по улице Ирбитская, 2-я) и Героя России Молодова (на участке от дома №1 до улицы 11-й городок) должны быть отремонтированы проезжие части, тротуары, нанесена разметка, заменены бордюры и знаки, установлены искусственные неровности. Срок окончания данных работ, согласно условиям контракта, – 30-е октября.

Возможность отремонтировать дороги Шагола муниципалитет получил лишь в этом году, когда данные объекты, до недавнего времени принадлежавшие министерству обороны РФ, стали собственностью города.

Одно челябинское муниципальное предприятие, «Геоцентр», будет заниматься содержанием дорог и тротуарами Шагола, другое, «ЭВИС», - отвечать за наружное освещение.