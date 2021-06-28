Курчатовский район с размахом отметил День молодежи

В минувшее воскресенье, 27 июня, в Челябинске в сквере по улице Молодогвардейцев в Курчатовском районе состоялся праздник, посвященный Дню молодежи. На него пришло не только представители подрастающего поколения, на него пришли целыми семьями.



Ведущими Дня молодежи стали известный российский силач, президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Уралстронг – Силачи Руси» Дмитрий Кононец и организатор и ведущая свадебных корпоративов Анна Фокс.

День молодежи Администрация Курчатовского района Челябинска Поделиться



Чтобы разогреть публику, ее было решено «зарубить» - с показательными выступлениями с мечами выступили победители и призеры российских и областных соревнований - воспитанники спортшколы ушу «Держава».



«Это было очень здорово, они так махали мечами, я тоже так хочу научиться, но я еще маленький», - поделился впечатлениями семилетний Антон.



А дальше приятная часть ожидала тех, кто уже не маленький, но уже не по годам взрослый. Активная молодежь была отмечена за свою жизненную позицию и участие в жизни района. Все получили благодарности от главы Сергея Антипова.



«Меня поблагодарили за участие в волонтерском движении. Мы собирали подписи и голоса за проект реконструкции нашего сквера. Мы все хотели, чтобы он стал лучше», - сказала Мария Ионина.



«Я тоже работал волонтером, мы помогали формировать комфортную городскую среду. Приятно, что меня отметили», - сказал Игорь Ретун.



Присутствовавшие на празднике чиновники отметили, что столица Южного Урала всегда гордилась достижениями своих молодых жителей в самых разных сферах. Победы челябинцев в области науки, творчества и спорта ежегодно отмечают и на всероссийском, и на международном уровне.



«Мы на постоянной связи с молодежью. Юноши и девушки помогают нам решать многие вопросы. Сегодня нами было открыто первое в городе легальное уличное пространство для свободного рисования граффити. Это первое разрешенное место в регионе для уличных художников, где любой сможет прийти и реализовать свой творческий замысел, а не использовать для своих рисунков фасады домов и зданий», - сказала начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.



«От имени главы и администрации Курчатовского района поздравляю всех с праздником. Творите, дерзайте, ничего не бойтесь! В прошлом году пандемия

не позволила нам полноценно провести День молодежи. Пришлось немного поменять формат», - сказал заместитель главы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин.



Формат праздника, предложенный молодежи в этом году, пришелся ей по вкусу.



Работали образовательные площадки на темы: «Социальные сети для молодежи (ВК, Instagram, TikTik)», «Профориентация», «Развитие волонтерского движения», «Финансовая грамотность», «Креативное мышление».



Гостей праздника порадовала развлекательная программа, выступление кавер-группы, работа спортивных и развлекательных площадок, а также танцевальная программа с представителями молодежных субкультур.



