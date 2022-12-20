Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок

В Курчатовском районе Челябинска по поручению главы города Натальи Котовой ведется формовочная обрезка зеленых насаждений по нечетной стороне улицы Черкасской, на участке от торгового комплекса «КС» до моста.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии 19 декабря сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов. Он отметил, что обрезка (с последующим вывозом веток) согласована с управлением экологии Челябинска и будет закончена до конца текущей недели.

Техника районных подрядчиков (14 единиц) и бригады ручного труда (22 человека) чистят Курчатовский район от снега. По словам Сергея Антипова, в рамках текущего санитарного содержания района приоритет отдается очистке внутриквартальных проездов и общественных пространств. За прошедшую неделю Курчатовский район вывез на снегосвалку 2224 кубометра снега.

В настоящее время пермская компания возводит у кинотеатра «Победа» ледовый городок, темой которого стала «Алиса в зазеркалье». В преддверии Нового года Курчатовский район осветила праздничная иллюминация, вся она находится в исправном состоянии.

Районные власти продолжают работу с собственниками и арендаторами нежилых помещений по соблюдению ими правил содержания прилегающих территорий. За неделю выдано 63 уведомления об устранении нарушений, администрация добивается их безусловного устранения. Также составлены (и направлены в управление благоустройства Челябинска для принятия административных мер) акты нарушений.

«За неделю выявили 11 правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 11 пакетов направили в КУИЗО для принятия решения. Также сделали 183 запроса в уполномоченные органы», – рассказал Сергей Антипов.

Кроме того, на прошлой неделе в Курчатовском районе состоялось два рейда по незаконной торговле, по результатам которых составлено три протокола, два материала направлено в управление благоустройства Челябинска для принятия административных мер.

За безопасностью на улицах района вместе с полицейскими на минувшей неделе традиционно следили члены добровольных народных дружин – в совместных со стражами порядка рейдах приняли участие 23 дружинника.

«Объекты ЖКХ в Курчатовском районе работают в штатном режиме, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты. За неделю произошло девять пожаров, обошлось без пострадавших», – сообщил Сергей Антипов.

Наталья Котова попросила главу Курчатовского следить за состоянием дорог, ведущих в новые микрорайоны, – вовремя грейдировать и убирать их.