20.12.2022
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
20.12.2022
Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок
20.12.2022
Травматологи ЧОКБ восстановили анатомию и функцию коленного сустава молодой пациентки
20.12.2022
Депутаты Челябинской Думы приняли сегодня, 20 декабря, главный финансовый документ города - бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов
20.12.2022
В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок
В этом году у кинотеатра «Победа» появится ледовое зазеркалье
19.12.2022
Сергей Антипов наградил лучших спортсменов Курчатовского района по итогам года
30.11.2022
В Курчатовском районе облагораживают общественные пространства и готовятся к Новому году
29.11.2022
На новую прогулочную зону по проспекту Победы в Челябинске потратят 24,5 миллиона рублей
21.11.2022
Курчатовцы активно готовятся к работе в новом году
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022