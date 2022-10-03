Курчатовский район ведет замену неприжившихся растений и продолжает благоустройство сквера

В Курчатовском районе Челябинска продолжается замена неприжившихся деревьев и кустарников. Работа ведется в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам на благоустройство общественных пространств.

Об этом сегодня, третьего октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов. Он также отметил, что в настоящее время в скверах на территории района подрядчики убирают опавшую листву.

Благоустройство общественного пространства (пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту) и семи дворовых территорий, которое велось в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды», выполнено на сто процентов.

Продолжаются работы по преображению сквера на пересечении улиц Каслинской и Кыштымской, которые осуществляются по программе инициативного бюджетирования. Готовность объекта составляет 85 процентов.

На этой неделе, при положительных температурах, планируется укладка резинового покрытия на детской площадке и установка малых архитектурных форм.

По словам Сергея Антипова, в районе продолжается работа по заключению муниципальных контрактов на благоустройство в 2023-м году.

Также на аппаратном совещании в администрации города Сергей Васильевич рассказал, что объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории Курчатовского района работают в штатном режиме. Подача отопления осуществляется во все социальные объекты и жилые дома, относящиеся к центральной системе отопления.

«В выходные дни все поступающие в районную администрацию заявки, связанные с отсутствием тепла в многоквартирных жилых домах, отработаны совместно с жилищными организациями, у которых данные дома находятся на обслуживании», – отметил Сергей Антипов.

За неделю в Курчатовском районе произошло шесть пожаров, пострадавших нет.

Продолжается текущее санитарное содержание района – подрядчики выводят на улицы до 12-ти единиц техники, 22 человека наводят в Курчатовском чистоту в составе бригад ручного труда.

За прошедшую неделю в районе ликвидировано пять навалов мусора, выдано 42 уведомления о ненадлежащем содержании прилегающих территорий – местная администрация контролирует их выполнение. Осуществляются работы по уборке цветов и мусора в клумбах, в цветниках и вазонах.

На минувшей неделе районные власти совместно с сотрудниками отдела полиции «Курчатовский» провели два рейда по местам несанкционированной торговли, составлено два протокола, два материала направлено в управление благоустройства для привлечения к административной ответственности.

По данным районного отдела полиции, на прошлой неделе выявлено 87 административных правонарушений, по которым составлены протоколы.

«На этой неделе в Курчатовском районе планируется ряд мероприятий, посвященных Дню пожилого человека», – завершил свой доклад Сергей Антипов.