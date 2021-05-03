Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки

Рана на задней лапе, огромное количество клещей на теле и общее истощение – в таком состоянии добрые люди нашли Джесси. Собака, нуждавшаяся в помощи человека, находилась за поселком Потанино (Копейск, Челябинская область), на обочине дороги.

Помощь пушистой красавице была оказана в копейской ветклинике. Сейчас она все еще находится в «Панацее», где о ней заботятся. Информацию о Джесси (такое имя четвероногой дали спасители) разместил на своей странице в ВКонтакте ветеринарный врач Иван Айдарбеков.

Он сообщил, что сейчас у Джесси «все хорошо: она бегает, кушает, отлично ходит на поводке (скорее всего была домашней), ласковая, не проявляет агрессии».

«Такая собака не может жить без человека. Давайте вместе поможем ей обрести настоящую семью. Звонить по номеру: 8 (982)367-96-22», - сказал Иван Айдарбеков.

По его словам, Джесси может быть около пяти лет. У нее есть плохие, стертые зубы - ветеринар предположил, что собаку кормили одними костями.

Фото и видео со страницы Ивана Айдарбекова в ВКонтакте