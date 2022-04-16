16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
16.04.2022
«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек
15.04.2022
В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
15.04.2022
Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры
15.04.2022
Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий
«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек
16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
14.04.2022
С начала 2022 года на железной дороге в Челябинской области травмировано четверо человек
14.04.2022
В Чурилово выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
14.04.2022
На майские праздники из Челябинска в Москву и обратно отправятся дополнительные поезда
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022