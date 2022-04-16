«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек

В пятницу, 15 апреля, в поездку на скоростном электропоезде «Ласточка» из Челябинска в Магнитогорск отправился 500-тысячный пассажир.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, юбилейный пассажир был определен с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «СПК», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Электропоезда «Ласточка» курсируют ежедневно по направлению Челябинск – Магнитогорск с ноября 2020 года. Поезда оснащены всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло. «Ласточки» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Кроме того, появилась возможность приобрести продукты питания. Пассажирам предлагается горячая выпечка, напитки и снэки.

Приобрести билет на скоростные электропоезда «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «СПК» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».