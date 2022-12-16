Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой

Обладатель премии «Знание-2023», математик, блогер и популяризатор науки Петр Земсков из Челябинска готовит к печати новые книги. Одна из них выйдет в свет уже в начале 2023 года.

На этой неделе преподаватель многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Пётр Земсков принимал поздравления на церемонии вручения премии «Знание» в номинации «За лучшую просветительскую книгу» в Кремле. Называется она «Математика с Петром Земсковым» и рассказывает, как изучать математику с помощью фокусов и трюков.

И едва вернувшись, работает над следующими. Где купить его предыдущие книги и когда ждать новые, об этом узнало сегодня, 16 декабря, агентство «Урал-Пресс-Информ»:

«Книгу («Математика с Петром Земсковым» - ред.) можно купить в любом книжном магазине по всей стране, например, в «Читай-городе», в том числе и в Челябинской области. А также во всех интернет-магазинах. Семь тысяч экземпляров разошлись по стране, и это не первая книга. Другая книга «Математика и фокусы. Геометрические головоломки» продана тиражом 11000 экземпляров плюс дополнительный в две тысячи. После Нового года, в начале 2023 г. выходит новая книга по подготовке к экзамену с нуля за 15 минут в день. И прямо в данный момент работаю над книгой новых геометрических головоломок».