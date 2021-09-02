Лето 2021-го в Челябинской области оказалось богатым на двойняшек и тройняшек

Лето этого года в Челябинской области оказалось богатым на двойняшек и тройняшек.

Так, по данным госкомитета по делам ЗАГС региона, двойную радость в летние месяцы 2021-го года испытали 113 южноуральских семей, тройную – три семьи.

Тройни (в двух случаях – три сестры, в одном – две сестренки и братик) появились на свет в Советском районе Челябинска, Правобережном районе Магнитогорска и Троицке. Как уточнили в госкомитете, тройняшки-девочки родились в Челябинске и Магнитке, мальчик «разбавил» женскую компанию в Троицке.

В общей сложности в летний период текущего года на Южном Урале зарегистрировано рождение восьми тысяч 928-ми малышей (будущих мужчин оказалось больше, чем представительниц прекрасной половины человечества: четыре тысячи 591 мальчик против четырех тысяч 337-ми девочек). Кстати, лето 2020-го было менее богатым на новорожденных (показатели рождаемости в июне, июле и августе прошлого года оказались на четыре процента меньше).

Самым плодовитым в Челябинской области летом этого года оказался Курчатовский район южноуральской столицы, где на свет появились аж 985 малышей.