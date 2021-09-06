Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей

В Челябинской области в летние месяцы этого года поженились восемь тысяч 787 пар.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС региона, это на сорок процентов превышает количество браков, заключенных летом 2020-го года.

Больше всего новых семей – четыре тысячи 465 – родилось в Челябинске. Тысячу 145 свадеб сыграли в Магнитогорске.

Брачным рекордсменом этого лета стал Советский район Челябинска, на территории которого было создано 858 новых ячеек общества. Второе и третье места – у Ленинского района Магнитки и Курчатовского района южноуральской столицы.

Интересно, что пик свадеб в летний период пришелся на 21-е августа. Этот день оказался самым напряженным для Советского отдела ЗАГС администрации Челябинска – здесь официально зарегистрировали свои отношения 37 пар влюбленных.