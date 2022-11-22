Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета

Ликвидирована Контрольно-счетная палата Коркинского муниципального района (Челябинская область). Создана КСП нового муниципального образования.

Соответствующее решение принято на пятом заседании Собрания депутатов Коркинского муниципального округа.

Как сообщает пресс-служба муниципального района, решением депутатов была ликвидирована Контрольно-счетная палата Коркинского муниципального района и создана КСП муниципального округа с соответствующим назначением на должность ее сотрудников.

В мэрии уточнили, штатная численность палаты и состав трудового коллектива не изменились. Таким образом, Контрольно-счетная палата стала третьим по счету созданным органом Коркинского муниципального округа после Территориальной избирательной комиссии и Собрания депутатов.

ДЛЯ СПРАВКИ

В марте 2022 года депутаты Законодательного собрания области одобрили преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ, путем объединения трех муниципальных образований – города Коркино, поселков Первомайского и Розы (процедура преобразования была запущена еще в августе 2019 года).

Региональный закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа Челябинской области» вступил в силу 19 апреля 2022 года. Губернатор Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе.

В июне депутаты Законодательного собрания утвердили порядок осуществления в 2022 году государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Коркинского муниципального района и городских поселений в составе района – Коркино, Роза и Первомайский.