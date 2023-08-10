Лучшие строители Челябинской области отмечены наградами Законодательного собрания

Лучшие представители строительной отрасли в Челябинской области были отмечены наградами регионального Законодательного собрания в преддверии своего профессионального праздника.

Торжественная церемония состоялась в региональном парламенте 10 августа. Награды Законодательного Собрания и денежные премии получили 60 человек. Премия вручается за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в целях повышения престижа профессий строительной отрасли.

В Челябинской области опережающими темпами идет строительство жилья, активно возводятся и реконструируются знаковые и социально-значимые объекты.

Лауреатов приветствовал председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. Он отметил вклад работников строительной отрасли в развитие экономики Челябинской области. Спикер выразил особую благодарность тем южноуральским строителям, которые сегодня трудятся в новых регионах нашей страны, буквально отстраивая их заново.

Один из лауреатов премии – Константин Подкорытов – работает сегодня в городе Волновахе, восстанавливая его инфраструктуру после боевых действий. Электромонтер «ЮжУРАЛЭнергосталь» одним из первых отправился на помощь жителям Донбасса.

Награды лауреатам вручили заместители председателя областного парламента Юрий Карликанов, Павел Киселев, депутаты Александр Мотовилов и Дмитрий Мельников.

Церемония вручения премии Законодательного Собрания Челябинской области проходит с 2012 года.

Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению органов государственной власти, органов местного самоуправления, саморегулируемых организаций в сфере изысканий, проектирования и строительства и других организаций строительной отрасли Челябинской области.

За 10 лет региональную награду получили более 600 работников строительной сферы. Лауреатам вручаются медаль «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам строительной отрасли», удостоверение лауреата и денежная премия.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году на территории региона введено в эксплуатацию 1,8 квадратных метров жилья, что на 8,3% превышает аналогичный показатель 2021 года и на 13,4% - плановый показатель у(он был установлен федеральным проектом «Жилье» на 2022 год – один миллион 649 тысячи квадратных метров жилья).

По итогам 2022 года решения о комплексном развитии территорий приняты в шести муниципалитетах по 18 проектам с градостроительным потенциалом 1,22 миллиона квадратных метров жилья. Также на территории области заключены семь договоров о КРТ с градостроительным потенциалом 0,67 миллиона квадратных метров.

В области ведется интенсивное строительство школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов. Среди знаковых объектов в 2022 году – завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Копейске, Кусе и Брединском районе, стадиона в Троицке, спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе «Рифея», регцентра по хоккею, тренировочного катка «Трактор», реконструкция бассейна «Строитель».

В 2022 году завершилось строительство трех школ: в Кунашакском и Верхнеуральском районах – каждая на 500 мест и в Тугайкуле (Копейский городской округ) на 1000 мест. Завершено строительство четырех дошкольных учреждений в Челябинске и Копейске.