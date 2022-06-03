Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

Фермерское хозяйство из Челябинской области (Каслинский район), чья продукция реализуется под торговой маркой «Григорьевские сады», стало участником и победителем пятого юбилейного международного форума и выставки «Сады и виноградники» России и СНГ» в номинации «Лидер отрасли ягодоводства».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, при подведении итогов учитывались площадь садов, применяемые приемы агротехники, разнообразие культур, валовый сбор и урожайность, качество плодов и ягод.

«Григорьевские сады» в Каслинском районе начали развиваться с 2015 года, сегодня это 210 гектаров безопорных и шпалерных садов, где растут яблони, груши, слива и ягоды: вишня, жимолость, смородина, малина, крыжовник уральской и сибирской селекции.

«Мы единственные на территории Уральского федерального округа применяем интенсивные технологии в промышленном садоводстве, ежегодно закладывая более 50 гектаров новых садов. Благодаря современным агротехническим приемам и внедрению системы капельного полива и орошения мы добились высокой урожайности смородины – более 4,3 т/га и на этом останавливаться не планируем. Стараемся уходить от «химии» и всё активнее применяем элементы органического земледелия, там, где это возможно. Нам очень приятно, что наши усилия оценили на таком высоком уровне, потому что на форум приезжают эксперты с мировым именем», - отметила управляющая плодово-ягодными садами Ольга Сегаль.

В прошлом году в «Григорьевских садах» заложили более 53 гектаров новых садов, собрали более 70 тонн плодовых и более 30 тонн ягод. Развитие промышленного садоводства осуществляется с государственной поддержкой. В прошлом году субсидии на закладку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями составили больше 50 миллионов рублей. В этом году по результатам весенней «посевной» кампании и на уход за многолетними посадками из федерального и областного бюджетов уже выплачено 40,5 миллиона рублей.