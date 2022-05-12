Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного

Сотрудники Луганской республиканской клинической больницы вчера, 11 мая, оказали медицинскую помощь жителям Рубежного - освобожденного города в ЛНР.

Выезд медиков из Луганска состоялся под руководством главного врача республиканской больницы Олега Вольмана. Пациентов осматривали и консультировали узкие специалисты: кардиолог, невролог, хирург, травматолог, врач УЗИ, а также терапевт и медсестра функциональной диагностики.

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Двое жителей Рубежного по медицинским показаниям были госпитализированы – их доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу для прохождения обследования и лечения.

Олег Вольман осуществил осмотр разрушенных в ходе боевых действий отделений в главном корпусе больнице Рубежного: хирургического, травматологического, терапевтического, кардиологического, а также осмотрел областную проктологию.

«Здание повреждено, но, к счастью, оборудование осталось целым, теперь это наш филиал», - сказал Олег Валерьевич.