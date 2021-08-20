Люшины «Колокола»

На житейских перекрёстках нам встречаются разные люди. К одним хочется бежать навстречу, а потом идти рядом с ними по одной стороне улицы. Почему? Да потому что они с тобой на одной волне, с ними комфортно, тепло и уютно. Других хочется обойти стороной. По одной простой причине: с ними тебе плохо.

Моя героиня из тех, с кем хочется быть рядом. Сидеть с ней в маленькой, с любовью обставленной кухоньке и пить самый вкусный на свете кофе, приготовленный её руками по особому рецепту. И наслаждаться вкусом великолепного печенья с творожной начинкой. Её фирменного печенья. Она прекрасный кулинар: всё, что ни приготовит, из разряда «пальчики оближешь.

Хозяйка она тоже превосходная: в квартире каждая вещь знает своё место. Её не застанешь врасплох: когда бы ни пришёл, всегда чистота и порядок.

Зовут её Валентина, но имя ей не подходит. Ну, какая она Валентина! Она Валюша, а ещё проще – Люша - школьная подруга моей старшей сестры (сестра уже давно живёт в другом городе), а теперь вот уже много лет место сестры занимаю я. Мне кажется, за много лет мы стали очень близкими подругами, почти сёстрами. Ей можно доверить всё самое сокровенное и жить с полной уверенностью, что Люша никогда никому ничего не расскажет. Она выслушает, может быть, посочувствует, но не будет навязывать своё мнение и раздавать советы.

А ещё она очень любит посмеяться, а смех у Люши звонкий и заливистый! В ней живёт большое женское обаяние. Сейчас ей за шестьдесят, но он, этот её шарм, никуда не делся. Она по-прежнему притягивает к себе людей своей мягкостью, деликатностью, неиссякаемым чувством юмора.

Я смотрю на неё и думаю, какой великолепной женой и матерью она могла бы стать. Но на эту тему мы почти не говорим, лишь как-то она обмолвилась: «Наверное, у меня были бы чудесные дети!». Естественно, у неё для воспитания детей было всё: природные любовь и нежность, терпение, доброта… У неё могла быть крепкая семья с любящим мужем и кучей счастливых ребятишек. Но всего этого у моей подруги не было и нет. А теперь нет и единственного, горячо любимого брата Володи: он ушёл из жизни два года назад. Есть племянники, но они далеко.

С братом у Люши ещё в детстве сложились очень тёплые и какие-то доверительные отношения. Она для него была только Валюшей, а она называла его Володенькой. Брат был старше на пять лет. Глядя на Володю с Люшей, можно было подумать, что их родители были интеллигентами до кончиков ногтей. Нет, они были очень простыми людьми: мама работала нянечкой в яслях, а папа слесарем на заводе. Но родители за всю жизнь слова грубого друг другу не сказали, детей своих очень любили и сумели воспитать их хорошими людьми. Далеко не каждый ребёнок сегодня может похвастаться такими родителями: терпеливыми, отзывчивыми, понимающими своих детей, умеющими разговаривать с ними на равных.

Часто семьи строятся по образу и подобию тех, в которых выросли. Володе удалось создать такую, в которой царила атмосфера его детства, а Люше… Люше, наверное, не повезло! Не повезло, потому что она оказалась однолюбкой…

Первая любовь настигает нас, как правило, в юности. Её ни с чем не сравнить! Она приносит и бессонные ночи, и отчаяние, и слёзы, и надежду… Душа распахнута навстречу чувству. Все мысли о нём, единственном и неповторимом.

К Люше любовь пришла в девятнадцать лет. На девушку заглядывались многие ребята из её двора. Но ей не нравился никто из них. Но вот как-то появился Он. Парень из соседнего квартала. Высокий, статный, сильный. А улыбка, как у мальчишки, какая-то обезоруживающая. К тому же Алексей всегда приносил гитару и пел под её аккорды дворовые песни.

- «А ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдёшь в распахнутые двери», - голос звучал так проникновенно, что у Люши мурашки бегали по коже! Ах, эти знаменитые в нашей юности «Колокола»! Они разбередили Люшину душу. Так и Алексей, казалось, поёт только для неё! Начались «прогулки при луне», они заканчивались трепетными поцелуями, признаниями в любви. Хотелось верить, что вечной! Люша и представить себе не могла, что у её Алексея есть ещё одна возлюбленная. С одной из девушек у него отношения возвышенные, платонические, а с бывшей одноклассницей Татьяной совершенно другие. Чувство к Люше росло. Он хотел быть с ней. Вот только как сказать Тане, что им надо расстаться, он не знал. А когда решился, было поздно: оказалось, что она ждёт ребёнка.

Это был самый чёрный день в Люшиной жизни. Её любимый пришёл под вечер. На его лице не было знакомой родной улыбки. Да и выглядел он как побитая собака.

- Прости, прости меня, если сможешь, - бормотал Алексей, боясь поднять глаза на девушку, которую любил по-настоящему. – Я так виноват перед тобой, сам не знаю, как всё вышло, но я скоро стану отцом. Я должен жениться. Но люблю-то я тебя!

- О чём это он? Каким ещё отцом он должен стать? – Люша с трудом понимала смысл слов. А когда наконец-то поняла, сказала спокойно:

-Поздравляю тебя, Лёша, будь счастлив! Обо мне не беспокойся, я буду помнить нашу дружбу, собственно друзьями мы и останемся!

Её любимый ушёл, а она не знала, что же теперь делать. А что делать? Писать диплом, защищаться, ведь она в этом году заканчивает техникум. Диплом намечался красный. А дальше распределение, и она уедет куда-нибудь подальше, где можно будет обо всём забыть… Но всё это в перспективе, а куда сейчас себя девать – она не знала. Помогли прийти в себя родители. Они сумели найти правильные слова. Жаль, что брат теперь живёт далеко, он бы тоже подставил своё плечо!

…Она встретилась с Алексеем через месяц. Была суббота – день всяческих торжеств и, конечно, свадеб. Люша была дома одна, когда позвонили в дверь. Открыла, а на пороге любимый Лёшка. В свадебном костюме, взволнованный:

- Валюша, только одно твоё слово, и к чертям эту свадьбу! Ты меня любишь, любишь? Ну, скажи!

Люша собрала всю свою волю в кулак и, стараясь выглядеть спокойной, выдавила:

- Нет, Лёша, я тебя не люблю! Мы же с тобой просто друзья! Ну, подумаешь, поцеловались несколько раз, это ничего не значит!

- Неправда,- твердил Алексей, - любишь! Я не пойду на эту свадьбу, а ребёнку буду помогать! Валюша, я хочу быть только с тобой, я люблю тебя!

Но Люша была непреклонна. Да, она любила этого парня с милой мальчишеской улыбкой всем своим сердечком, но лишать ребёнка отца она не вправе. В конце концов Алексей ушёл, а Люша разрыдалась в голос. Теперь точно можно ставить большой крест на своей большой любви.

Спасло девушку распределение: тогда оно было всесоюзным. Так Люша оказалась на заводе в одном из молодых городов Грузии. Она была классной чертёжницей, исполнительным и доброжелательным сотрудником. Появились друзья. Прошлое отдалилось. Боль потихоньку уходила.

На неё засматривался тридцатипятилетний инженер - грек по национальности. Он не скрывал, что на родине у него осталась семья, к которой он когда-нибудь вернётся. Но его чёрные глаза прожигали девушку насквозь.

«Я ему покорилась,- сказала мне как-то Люша,- подумала, будет хоть что в старости вспомнить. Вместе мы были около десяти лет. А потом распад страны, в Грузии творилось что-то страшное. Мой грек собрался на родину, очень звал меня с собой. Я не решилась, да и вроде семья у него там, кто знает, как бы он себя повёл. Но я вспоминаю его с благодарностью. Так я вернулась домой!»

Мы случайно встретились с Люшей на улице почти тридцать лет назад. К этому времени она уже похоронила родителей, сначала отца, потом маму. Поменяла их двухкомнатную квартиру на окраине на однокомнатную в центре. Все эти годы она живёт одна. Но рядом был любящий брат, племянники, а теперь никого. Племянники, два уже взрослых семейных мужчины, очень любят свою тётушку. Для них она тоже просто Люша. Конечно, они приезжают, навещаю её, постоянно звонят. Их дети тоже обожают эту милую, добрую и очень весёлую тётю Валечку.

Со своим любимым Алексеем Люша больше не виделась и теперь уже не увидится никогда. Он ушёл из жизни молодым как раз тридцать лет назад: несчастный случай на производстве стоил ему жизни. Люша призналась мне, что всю жизнь любила только его. А я всякий раз, приходя в её уютную квартирку, думаю об одном и том же: ну почему судьба так несправедлива? Такие женщины, как она, должны быть счастливыми. Она могла прожить свою жизнь рядом с любимым мужчиной, родить ему детей! За кухонным столиком в её квартире сегодня могли бы сидеть её внуки. А она со свойственной ей добротой угощала бы их своим «фирменным» печеньем с творожной начинкой! Это могли быть озорные мальчишки, с которыми можно поиграть и посмеяться! Или тихие скромные девочки, которым бабушка передала бы секреты своей стряпни! Наверное, об этом думает и сама Люша, когда угощает чужих внуков и внучек! А делает это она всегда от души! В её сердце не живёт зависть, в нём живёт доброта.

К Люше захожу не я одна. Её маленькая квартирка – это центр притяжения людей, которые её любят и ценят. Здесь всегда уютно и тепло, и почти всегда очень вкусно пахнет только что сваренным кофе… А ещё, я знаю, она часто слушает старую дворовую песню со странным названием «Колокола». Она сохранена в её телефоне…