12.05.2022
Родственники пострадавших в аварии болельщиков могут рассчитывать на компенсацию
12.05.2022
Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
12.05.2022
Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально
Магнитогорцы читают правильные книжки…
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022