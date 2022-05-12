Магнитогорцы читают правильные книжки…

Жители города Магнитогорска (Челябинская область) читают правильные книжки. Именно поэтому несколько сотен горожан вышли на акцию «Это наша Победа».

Каждое воскресенье в 10 часов утра в парке «У Вечного огня» собираются любители бега и здорового образа жизни. За день до великого праздника пробежка состоялась под девизом «Это наша Победа».

На этот раз на привычном месте сбора к клубу «Бегайте сами, бегайте с нами!» присоединились представители молодёжных и патриотических движений, школьники, спортсмены, Общественная палата и большая группа студентов и преподавателей Магнитогорского педагогического колледжа. Собралось более двухсот человек.

«Пришли и молодые, и пожилые, люди с детьми, много очень спортсменов, сторонников здорового образа жизни, с флагами, под песни военных лет, чтобы показать, что мы помним и чтим нашу историю, что мы читали правильные книжки в детстве и правильно воспитаны», — рассказал инициатор воскресных пробежек, председатель Магнитогорского Собрания депутатов Александр Морозов.

После разминки, которую провели игроки женской хоккейной команды «Ночные Ведьмы», был организован флешмоб. Все собравшиеся изобразили число «77» и слово «Победа».

А затем состоялась символическая пробежка длиною в 1945 метров, по окончании которой студенты возложили к Вечному огню изготовленную своими руками памятную гирлянду.